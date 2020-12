L’assassin de septembre de Jean-Christophe Portes paru chez City Editions

L’ excellente maison City Editions présente un polar historique des plus prenants : L’assassin de Septembre de Jean-Christophe Portes.

L’argument du livre :

Eté 1792 : l’armée prussienne est en France et se rapproche de Paris pour conquérir la capitale et mettre fin à la Révolution. Pour l’heure, les Prussiens assiègent Verdun, dernière ville forte avant Paris.

Victor Dauterive arrive à Verdun pour remettre un message de Danton au commandant de garnison, lui ordonnant de tenir la ville à tout prix. Mais un mystérieux jeune homme, qui se fait appeler Franz, parvient peu à peu à convaincre les bourgeois de la ville qu’il faut capituler. Le commandant refuse de se rendre aux Prussiens.

Quelques jours plus tard, il est retrouvé mort. Assassiné. Est-ce l’œuvre du mystérieux Franz ? Ou bien d’un bourgeois de la ville ? Dauterive n’a pas le temps d’enquêter que les Prussiens prennent Verdun… Entre complotistes royalistes, révolutionnaires aux abois et espions étrangers sans scrupules, Dauterive va naviguer en eaux troubles. Dans une enquête qui pourrait lui coûter la vie…

Quelques mots sur l’auteur :

Après des études à l’Ecole Nationale de Arts Décoratifs, Jean-Christophe Portes est devenu journaliste et réalisateur pour la télévision. Les précédentes enquêtes de Victor Dauterive, L’affaire des corps sans tête, L’affaire de l’homme à l’escarpin, La disparue de Saint-Maur et L’espion des Tuileries ont rencontré un beau succès. Il a remporté le prix du Polar du Festival de Saint-Maur 2018.

Mon avis de lectrice :

Vous vous dites : Alice nous présente encooore un polar historique ! Eh oui, figurez-vous que j’adore ça pour la simple et bonne raison que j’aime les polars et j’aime l’Histoire. Il est donc évident que le fait d’accoler ces deux termes ne peut que me réjouir !

En effet, dans ce roman à la fois passionnant et instructif : L’assassin de Septembre de Jean-Christophe Portes, l’accent est mis sur le rythme et l’action. On retrouve le héros récurrent Victor Dauterive qui se débat dans le monde déchiré et binaire post-Révolution. L’ambiance de cette époque est décrite avec grand talent, nous donnant une multitude d’informations sur cette période charnière de notre Histoire.

J’ai particulièrement aimé le personnage d’Olympe de Gouges qui m’a touchée par son sang-froid face une horde de machos aussi bêtes que fermés d’esprit. Jean-Christophe Portes saupoudre ce polar d’une pincée de féminisme qui m’a fait sourire mais qui porte question. Cet aspect du roman m’a beaucoup plu, ajoutant beaucoup de finesse et de charme au talent de l’écrivain.