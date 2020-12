Grand Loup Blanc et autres récits – Editions Flammarion

Grand Loup Blanc et autres récits est un ouvrage d’Olivier May, paru aux éditions Flammarion, en octobre 2020, pour les jeunes lecteurs dès 9 ans. Cinq récits pour raconter le lien particulier qui unit l’homme et le loup, et rappeler la beauté de cette espèce.

En Europe centrale, il y a 35 000 ans, deux enfants avaient quitté la grotte dans laquelle le clan Touna passait l’hiver. La maman de Plume-Noire avait demandé à son enfant de rester dans le vallon. Une fois les pièges relevés, ils viendraient tous les deux l’aider à trier les branches sèches. Les deux cousins étaient équipés, chaussés de bottes de peau et vêtus d’une lourde tunique de peau d’ours, fermée par une ceinture de cuir de bison. Arrivés dans le petit bois de bouleaux, les deux enfants avaient relevé leurs collets. Ils avaient réussi à capturer deux lièvres et trois perdrix des neiges. Alors qu’ils s’apprêtaient à rebrousser chemin, avec leur butin, le rire d’une hyène attira leur attention…

Cinq récits sont à découvrir et lire, des histoires d’aventures, pleines de surprises et de suspense. Le livre à rabats présente le loup, un carnivore, de la famille des canidés, avant de retrouver une petite introduction qui explique que depuis les premiers temps de la préhistoire, les rapports entre l’Homme et les animaux ont été au centre de notre évolution. A travers ces récits, les jeunes lecteurs vont découvrir le loup, qui a été chassé et domestiqué par l’homme, de la préhistoire en passant par la Rome antique, ou encore les forêts de Pologne en Moyen-Age. Des histoires bien écrites, aérées et adaptées, pour comprendre cet animal, tout autant redouté que vénéré, qui reste encore bien mystérieux aujourd’hui. De petits résumés invitent les enfants à découvrir ces récits fascinants et captivants, avant de débuter la lecture. Quelques belles illustrations, avec un trait moderne et fluide, sont également à découvrir.

Grand Loup Blanc et autres récits est un roman des éditions Flammarion, un livre qui présente cinq récits pour présenter cet animal mythique, et raconter le lien particulier qui unit l’homme et cette espèce autant redoutée que vénérée.