Grimoire féérique de Valérie Motté paru aux Ed. Pygmalion

Les excellentes éditions Pygmalion présentent le cadeau idéal pour Noël : Grimoire féérique de Valérie Motté, illustré par Cathy Delanssay.

Présentation du livre :

Comme les sorcières, les fées ne sont pas uniquement des légendes. Êtres exceptionnels, elles évoluent essentiellement dans la nature, puisqu’elles en sont les gardiennes. En cette époque de transformation, il devient urgent d’écouter, les autres mais surtout nous-même.

Avoir une âme de fée est un défi quotidien, mais également un cadeau merveilleux.

Comment bien s’incarner ? Écouter son cœur ? Appréhender la vie ? Autant de questions auxquelles cet ouvrage vous permettra de répondre.

Un livre essentiel qui fait écho à notre besoin de retour à la nature et au mystique ; avec de nombreux exercices pratiques pour aider chacun à se (re)découvrir.

Histoire et traditions féeriques • Comment reconnaître une fée Se reconnecter à la terre • S’émerveiller • Index féerique • Astrologie féerique • À la découverte de votre personnalité féerique ou elfique.

Et bien d’autres choses encore…

Quelques mots sur l’auteure :

Tourangelle d’origine, Valérie Motté est productrice artistique (Vavélie productions). Après vingt-cinq années dans les métiers du divertissement et de l’audiovisuel (radio, télévision), elle devient indépendante. Elle est également l’auteur de plusieurs ouvrages de développement personnel, dont Douceurs angéliques chez Pygmalion.

Avec sa magnifique couverture et ses superbes illustrations, Grimoire féérique de Valérie Motté est un objet d’exception tout autant qu’une lecture passionnante ! Si vous êtes sensible au monde magique des fées et des anges, ce grimoire vous apportera des enseignements intéressants mais vous fera aussi passer un beau moment divertissant.

Cet outil ludique et rempli de beaux préceptes vous guidera sur le chemin de l’éveil spirituel. Grimoire féérique de Valérie Motté est un merveilleux cadeau de Noël à offrir à toutes les personnes qui cultivent le développement personnel et qui n’ont pas oublié leur enfant intérieur. Belles lectures !