Mako Créations – Des moulages en plâtre pour les enfants

C’est en 2014 qu’a été créée l’entreprise française Mako Créations, pour faire revivre un morceau de notre enfance, à travers la marque intemporelle et patrimoniale du loisir créatif, Mako moulages. Aussi, pour faire la joie d’une nouvelle génération d’enfants, la marque propose, de nouveau, de mouler, de démouler, laisser sécher pour peindre et découvrir une œuvre unique. La magie opère toujours auprès des enfants, heureux pour pouvoir réaliser de superbes moulages et créations.

Des coffrets complets, made in France, sont donc à retrouver, afin que les enfants puissent réaliser de superbes moulages et créations, à peindre et embellir. Pour ce Noël 2020, quelques nouveautés sont à découvrir, comme le coffret Les espèces protégées, en partenariat avec Bioviva et son Défis nature, pour les enfants à partir de 5 ans. Une grande boîte qui se compose de quatre moles en latex, six pots de peinture, un sachet de plâtre de 800g, une cuillère doseuse, quatre croisillons, d’un pinceau et d’une notice. En cadeau, en partenariat avec Bioviva, sont à retrouver quatre cartes et un planisphère, avec ces animaux protégés. Il y a tout le matériel nécessaire pour créer quatre figurines, un panda géant, un tigre du Bengale, un rhinocéros de Sumatra et un koala. La notice est simple à suivre, pour les enfants, avec un pas à pas illustré, très bien construit. Patiente, adresse et motricité fine sont travaillées, tout comme la créativité. De plus, avec ce coffret, les enfants vont découvrir ou redécouvrir ces espèces menacées, à protéger, une sensibilisation tout en douceur, avec ces créations.

La gamme Mon atelier, est également à découvrir, avec plusieurs coffrets, comme le Pêle-mêle photos, qui propose aux enfants de fabriquer soi-même deux pêle-mêle photos, à costumiser. Là encore, le coffret, certes plus petit, est complet, avec deux sachets de plâtre, un moule avec neuf empreintes différentes, six petits pots de peinture, un pinceau, neuf petites pinces à linge, deux rubans satinés et d’une notice. Il manquera juste un peu de colle, pour mettre les moulages sur les pinces à linge. La notice est toujours simple à suivre pour les enfants, à partir de 8 ans, avec un pas à pas illustré. L’activité créative est originale et très plaisante, assez fun et moderne, avec de petits moulages à peindre et personnaliser, avec des couleurs pastel.

