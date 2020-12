Les ventes de sextoys connectés s’envolent pendant la pandémie

Distanciation sociale, isolement… Que ce soit les célibataires ou les couples qui vivent une relation à distance, la sexualité devient parfois compliquée en cette période de pandémie. Les sites web l’ont bien compris et on constate une nette augmentation de la vente de sextoys connectés. De quoi parle-t-on exactement et comment peuvent-ils constituer une solution pour pimenter une relation en période de Covid ?

Les sextoys connectés qu’est-ce que c’est ?

On connait tous plus ou moins les sextoys classiques mais depuis quelques années, le développement des nouvelles technologies a permis aux marques d’innover en matière de fonctionnalités. Un stimulateur connecté ou sextoy connecté peut, comme son nom l’indique, se connecter à votre smartphone via Bluetooth ou via le Wifi. Grâce à une application, vous pouvez prendre le contrôle du jouet à distance, où que vous soyez. Forcément, lorsque l’on est confiné loin de son partenaire ou que l’on vit dans un autre pays, ils peuvent apporter un peu de piment dans votre relation. On s’en doute, en période de covid où la distanciation sociale est de rigueur, ils ont trouvé leur public !

Quels sont les différents produits qui existent ?

Il y en a pour tous les goûts ! Stimulateurs connectés, vibromasseurs connectés… Les marques sont nombreuses mais ne se valent pas toutes. Vous aurez parfois des prix attractifs mais les matériaux utilisés pour réaliser les jouets ne sont pas toujours respectueux de votre corps. Les sextoys connectés Satisfyer sont pour nous, parmi les meilleurs produits du marché car ils proposent une composition essentiellement en silicone. Le silicone est un matériau naturel, ce qui en fait un produit hypoallergénique et respectueux des peaux sensibles. La douceur de la texture et leur grande malléabilité en font des jouets uniques et qui résistent au temps. La plupart d’entre-eux sont aussi étanches, ce qui permet de laisser place à votre imagination pour l’utiliser où que vous soyez !

Comment fonctionne l’application Satisfyer ?

L’application Satisfyer connect est entièrement gratuite. Vous ou votre partenaire pouvez la télécharger sur Android et/ou IOS et prendre rapidement le contrôle du jouet. L’app propose des fonctionnalités innovantes. Vous pouvez par exemple lui demander d’adapter les vibrations en fonction des bruits environnants ou alors, d’une musique que vous appréciez et disponible sur votre téléphone. Elle met à disposition de nombreux modes de vibration pré-définis mais sachez que si vous avez créé les vôtres et que vous souhaitez les partager auprès de la communauté d’utilisatrices ou même de vos amis, c’est possible ! Information importante : l’application est entièrement conforme au RGPD, ce qui vous assure la sécurité de vos données et toute la discrétion dont vous aurez besoin en vous amusant.

Quels sont les tarifs de ces jouets ?

Il en existe à tous les prix suivant la puissance de leurs moteurs, de leurs vibrations et de leur composition… Mais en moyenne, vous arriverez à trouver votre bonheur dans une fourchette de prix comprise entre 30 et 40€. Si vous optez pour la marque Satisfyer, sachez que les vendeurs proposent une garantie sur votre produit de 15 ans minimum.

Comment entretenir les sextoys connectés ?

Comme ils sont faits principalement de silicone et étanches, un simple passage sous l’eau chaude et du savon suffiront amplement.

Enfin, selon l’étude Juniper Research, l’industrie de la technologie du sexe pèsera quelque 9milliards de dollars en 2025 entre moins de 4milliards en 2020 alors les sextoys connectés ont encore un bel avenir devant eux !