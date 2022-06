Le Festival du Livre de Nice aura lieu du 3 au 5 juin, présidé par Sylvain Tesson

La 26e édition du Festival du Livre de Nice sera présidée par l’écrivain, voyageur et cinéaste Sylvain Tesson. Comme tous les ans, les amoureux des livres et de la littérature vont se donner rendez-vous dans les Jardins Albert Ier, pour rencontrer plus de deux cents auteurs. Vendredi, à l’occasion de l’inauguration, le Prix Nice Baie des Anges sera remis à Thierry Vimal pour son livre Au titre des souffrances endurées ainsi qu’à David Foenkinos, pour son dernier roman, Numéro Deux .

Sylvain Tesson président de cette édition

Auteur de près de quarante livres, Sylvain Tesson est déjà venu à Nice à plusieurs reprises. En 2014, son recueil de nouvelles, S’abandonner à vivre avait reçu le prix Nice Baie des Anges. En 2011, Dans les forêts de Sibérie a été récompensé du Prix Médicis essai en 2011. En 2019, il obtient le Prix Renaudot pour La Panthère des Neiges. Au Festival du Livre, il viendra parler de Noir (aux éditions Albin Michel), le recueil de ses idées sombres, des dessins de pendus, souvent pleins d’humour et de tendresse.

Le Prix Nice Baie des Anges

Le Prix Nice Baie des Anges, parrainé et doté par la ville de Nice, récompense chaque année un roman paru dans les douze mois précédant le Festival du Livre. . Présidé par Franz-Olivier Giesbert, le jury réunit les écrivains et journalistes Paule Constant de l’Académie Goncourt, Irène Frain, Aurélie de Gubernatis, Didier Van Cauwelaert, Laurent Seksik, Jean-Luc Gagliolo et Nicolas Galup, auxquels s’ajoutent dix lecteurs azuréens. Cette année, ce sont deux romans qui ont été récompensés : Au titre des souffrances endurées (édition Le Cherche-Midi) dans lequel Thierry Vimal fait le portrait d’une mère et de son fils et interroge sur les failles de l’engagement de la société envers les victimes ainsi que Numéro Deux de David Foenkinos qui suit le parcours du jeune garçon qui était arrivé deuxième au casting d’Harry Potter. Les prix seront remis vendredi après-midi lors de l’inauguration du Festival du Livre.

Plus de deux cents auteurs présents

Les amoureux de la littérature, les curieux pourront rencontrer plus de deux cents auteurs, romanciers, poètes, essayistes, auteurs de bandes dessinées. Des débats, des rencontres, des projections à la cinémathèque de Nice qui s’associe à cet événement sont prévus vendredi, samedi et dimanche.

Quelques-uns des auteurs présents : Christine Angot, Tonino Benacquista, Janine Boissard, Isabelle Carré, Diane Ducret, David Foenkinos, Irène Frain, René Frégni, Franz Olivier-Giesbert, Anne Goscinny, Francis Huster, Douglas Kennedy, Christophe Malavoy, Mathias Malzieu, Valentin Musso, Jean-Noel Pancrazi, Line Papin, Franck Pavloff, Daniel picouly, Jean-Christophe Rufin, Olivia Ruiz, Boualem Sansal, Mohamed Sifaoui, Bruno Solo, Sylvain Tesson, Didier Van Cauwelaert, Philippe Val, Hubert Védrine, Berbard Werber….

Pour plus de renseignements sur le programme et les auteurs attendus : https://lefestivaldulivredenice.com