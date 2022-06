La sorcière aux champignons tome 2 aux Éditions Glénat Manga

Partagez





Rejetée de tous, la sorcière aux champignons, nommée Luna, vit au fin fond de la forêt. La compagnie de ses animaux, et les sortilèges qu’elle se crée pour rêver, remplacent parfaitement la compagnie des humains. Pourtant, un événement majeur va rapidement venir bousculer sa quiétude, et devenir un vrai problème.

La suite de ce shojo médiéval-fantasy, aux allures de conte merveilleux, entre douceur exquise et poisons mortels. À retrouver depuis le 4 Mai 2022 aux Éditions Glénat Manga.

Le décor :

Si vous avez raté le premier tome, cliquez >>ICI<<

La maladie d’Henri n’est plus. Et, même si cela a provoqué une grosse souffrance pour Luna, le partage de sentiments lui a ravi le cœur. Une trace d’un bonheur indélébile, même si le bel Henri a tout oublié de cette « mésaventure ».

Le temps a passé. Pendant que la purge des sorcières noires se rapproche, Luna, insouciante, profite de ses amis au bord de la rivière … Mais, ce jour-là, quelque chose flotte dans le cours d’eau : c’est affreux !

Le corps transpercé d’un poignard, un jeune homme, bercé par les flots, arrive jusqu’aux pieds de la sorcière. Tout le monde commence à se poser des questions, avant même de penser à le secourir. D’où vient-il ? Serait-il tombé de la falaise que l’on voit au loin ?

La vérité parvient rapidement dans chaque pensée : il est évident que la personne qui l’a poignardé, l’a fait sciemment, avant de le jeter dans les flots. Heureusement, il respire encore, et Luna essaye tant bien que mal de trouver un moyen de le sortir de l’eau. Il est vrai qu’avec sa « malédiction », soit elle le transforme en champignon, soit, au contact de sa peau, il va vraiment mourir empoisonné !!

Mais, Claude arrive au bon moment. Et, contre quelques pierres brillantes, il accepte de porter le jeune inconnu dans la maison de Luna . Le début de révélations qui ne vont pas plaire à tout le monde !

Le point sur le manga :

On continue entre scénario doucereux et terribles vérités ! Tachibana Higuchi axe son récit sur les mystérieux nouveaux protagonistes. Et, l’attachement certain de cette sorcière aux champignons, en mal de ressenti. Ce personnage majeur s’avère pourtant être le conteur de ce nouveau récit. Et, les révélations sur sa personne vont non seulement impacter le destin de Luna, mais également, celui de l’humanité.

Le mangaka nous entraîne sur une intrigue, tout en gardant des thèmes comme la solitude, la différence, et cette dualité permanente du bien et du mal dans un seul et même corps !

La douceur des illustrations et de leurs couleurs. Les couvertures pailletées mêlant les personnages à des décors de botaniques. Chaque petits détails de cette série, aux Éditions Glénat Manga, sont particulièrement attirants. On reste sur un shojo berçant le lecteur comme un conte merveilleux.

La conclusion :

Le petit « bonbon » moelleux que l’on lit avec douceur du premier regard, mais dont la trame pure est quand même assez venimeuse. Ce second tome de La sorcière aux champignons, voit apparaitre de nouveaux dilemmes pour la protagoniste principale, et s’enrichit d’un fait complexe. Le mangaka n’oublie pas d’agrémenter son shojo, aux Éditions Glénat Manga, de tous les « bonus » précédents concernant l’explication de son univers, des plantes qui l’a composent et de nombreux détails à propos des plantes. Un mélange de livres anciens d’apothicaires, et de conte fantasy aussi doux qu’amer !