La deuxième édition du Festival international du film écologique et social aura lieu du 2 au 5 juin à Cannes

Alors que la 75e édition du Festival du film vient de s’achever, Cannes accueillera les 02, 03, 04 et 05 juin 2022 la seconde édition du Festival International du Film Ecologique et Social – FIFES, sous la présidence de Sophie Rabhi-Bouquet. Placé sous le signe du vivant, de la solidarité et du partage, le festival met à l’honneur celles et ceux qui font du cinéma un média d’expression, d’engagement et d’inspiration. Ils ont cette capacité à contribuer à l’incarnation de nouveaux imaginaires.

Les séances se dérouleront au Cinéma les Arcades et au Cinéma l’Olympia de Cannes.

Une cérémonie d’ouverture se tiendra le jeudi 02 Juin à partir de 18h00, place de la Castre, lieu matrimonial de Cannes sur la colline du Suquet. S’en suivra la présentation des membres du jury et des films sélectionnés en compétition. Une projection ciné-concert et

une projection cinéma en plein air animeront cette cérémonie.

Le Village des Initiatives se tiendra le samedi 04 juin de 10h00 à 18h00 à la Pantiero où se côtoieront des associations et entreprises engagées sur les thématiques écologiques et sociales. Des tables rondes autour de projets transformatifs territoriaux seront au rendez-vous avec plusieurs acteurs comme Kokopelli, Terre de lien, Biocoop, les A.M.A.P des Alpes-Maritimes notamment.

La cérémonie de clôture se tiendra le dimanche 05 juin à partir de 18h00 place de la Castre; Le jury remettra les différents prix de cette seconde édition : La « Graine d’Or », le prix « Coup de Coeur » et le prix « Spécial du Jury ».

Une partie restauration végétale innovante et une buvette mettront à l’honneur les produits et recettes locales de la biorégion Maralpine.

Créé en 2021 par un collectif de citoyens, le Festival International du Film Ecologique et Social a pour vocation de rendre visible les initiatives écologiques et sociales afin de les faire rayonner par le médium du cinéma.

Pour plus de renseignements sur le festival : https://fifes.fr