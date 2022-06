Enquête au château de Versailles est un ouvrage de Nathalie Lescaille-Moulènes et Alice Morenton, en partenariat avec le château de Versailles, paru aux éditions Gründ, en avril 2022. Un livre enquête, pour les jeunes lecteurs, amusant et entrainant.

La narratrice de cette histoire est Rosalie Petit-Ruisseau. Derrière elle, on reconnaît facilement le château de Versailles, un gigantesque palais qui abrite des milliers d’habitants. En effet, il y a la famille royale, mais aussi les serviteurs, les invités et les courtisans. Le domaine est une vraie fourmilière. La mère de Rosalie est conviée, le soir même, au grand bal donné pour le mariage du comte de Provence. La femme y côtoiera des princes et princesses, des ducs et duchesses… Il y aura tout le « gratin », et même Louis-Auguste, le futur roi de France. Le jeune garçon est d’ailleurs, dans les jardins, entouré de deux conseillers.

Le récit entraine les jeunes lecteurs à découvrir le château de Versailles, à l’époque des festivités de Marie-Antoinette. D’ailleurs, la maman de Rosalie est invitée à un bal. Mais Rosalie s’est fait piquer l’éventail de sa mère. Ce dernier a été offert par la princesse, elle doit absolument le porter ! Aussi, c’est une course-poursuite qui s’engage dans tout le domaine, pour retrouver le petit singe qui a chipé l’éventail. Aidée de son ami Pierre, la jeune fille va vivre une véritable aventure. Le récit est assez entrainant, interactif, des questions sont posées aux jeunes lecteurs, pour les interpeler. La course-poursuite est pleine de rebondissements, et propose aussi de découvrir tout le domaine du château de Versailles, en commençant par la Ménagerie, en passant par le jardin du Grand Trianon, le bassin d’Apollon, pour finir au château ! Le dessin est plaisant, détaillé, avec des personnages expressifs, présentant un bel univers coloré.

Enquête au château de Versailles est un album des éditions Gründ, avec des jeux et énigmes à résoudre. Une aventure à suivre, richement illustrée, pleine de péripéties proposant aussi de visiter l’emblématique château de Versailles, en 1771, le jour d’un grand bal.

Enquete au château de Versailles aux éditions Gründ