Le projet Jules Verne – Le tour du monde en 80 jours est un nouvel ouvrage d’Aby Cyclette, paru aux éditions Michel Lafon, fin avril 2022. Une nouvelle aventure pour l’auteure, un voyage plein de péripéties, de rencontres et de belles découvertes.

Après un récapitulatif de sa vie, à partir de ses 25 ans, jusqu’à ce que cette histoire débute, On retrouve Aby, tranquillement chez elle. Alors qu’elle tape sur son ordinateur, une part d’elle-même vient l’interpeller. Après une longue discussion, et le commun accord sur le fait que le voyage manque, elle décide de reprendre la route. Elle aimerait faire tellement de choses en peu de temps, que le tour du monde en 80 jours semble une bonne idée. Rejoindre ainsi l’idée de Jules Verne et voyager du 2 octobre au 21 décembre, comme dans la nouvelle, l’incite encore plus à partir. Quelques règles s’imposent pour ce tour du monde, et selon les envies de l’auteure. Aussi, après avoir détaillé cette liste, une grande organisation s’est mise en place, pour réserver, planifier et réserver, avec précision, ce tour du monde. Un véritable travail d’horloger…

Le récit est divisé en plusieurs chapitres, revenant ainsi sur le commencement, la préparation, le voyage, l’après et la conclusion. Le voyage est, bien évidemment, la plus grande partie et la plus riche en rebondissements, découvertes, désillusion, rencontres… La bande dessinée est plaisante, instructive et amusante, présentant, d’un bout à l’autre, le tour du monde d’Aby. Il y a plein de rebondissements dans cette véritable aventure, et cela dès le début. Des instants qui offrent aussi des notes d’humour, de la dérision, pour ce voyage détaillé au jour le jour, qui donne envie de s’y mettre. Une belle invitation riche, avec les hauts et les bas et tous les grands monuments vus et visités, dans un grand nombre de pays. Le dessin reste simple, mais expressif, plutôt rond et agréable, sans fioritures.

Une aventure pour découvrir le monde, plusieurs pays, des monuments incroyables, des transports emmerdants, des douches méritées…

