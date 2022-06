NÉO Tome 3 : Les deux châteaux aux Éditions Jungle

Troisième tome de cette saga post-apocalyptique incroyable, NÉO, tirée des romans de Michel Bussi, et adaptée en BD aux Éditions Jungle.

Après les révélations intrigantes des deux premiers tomes, les enfants du château ont trouvé la sécurité à Versailles. Mais, la guerre de pouvoir continue entre les différentes tribus, et Ogénor est bien décidé à la gagner de toutes les manières possibles. Même si cela implique la disparition de certains.

Le décor :

Château de Versailles, un matin, dans le dortoir des garçons …

Zyzo se lève en trombe. Il a, une nouvelle fois, oublié son rendez-vous avec Calixte pour sa tournée d’inspection. Les lits sont si confortables dans ce nouvel habitat !! Tandis qu’il s’empresse de rejoindre le lieu de rendez-vous, il remarque que la porte de la réserve du château a été forcée.

En s’approchant doucement, il est bousculé par un mystérieux voleur, qui le met K.O, avant de disparaître.

L’incident passe assez inaperçu, tant Zyzo est préoccupé par son retard. Il n’a même pas le temps d’expliquer à Calixte ce qui vient de se passer, que déjà celle-ci l’entraîne vers l’aile des savants. Chacun remarque la quiétude qui semble s’être installée entre les différentes sections, depuis l’arrivée à Versailles. Plus besoin d’une reine pour régner sur ces enfants devenus des pré-ados.

La dangereuse « Mordélia » et Bill attendent leur jugement. Beaucoup de questions tournent autour de la survie et du devenir des prémas, depuis l’arrivée de « Pou ».

Mais, le conseil du château bat son plein. Ogénor souhaite faire construire un mausolée pour Marie-Lune , et, le sort des prisonniers doit être décidé. Liberté surveillée ou bannissement ?

Même le sort de « Pou » est en pleine discussion, et Ogénor n’hésite pas à le qualifier d’attardé, et à commencer à représenter ceux qui lui ressemblent de « danger » pour la communauté …

Le point sur la BD :

Un récit toujours passionnant axé sur le sort de ces enfants « survivants » essayant de vivre tant bien que mal en paix. Et, actant au mieux pour découvrir d’autres survivants. Malgré les manipulations toujours sous-jacentes de certains. Cette soif de pouvoir prépondérante pour certains des personnages depuis le début de la saga, une foule de secrets restent à découvrir.

Chacun garde ses découvertes afin de pouvoir mieux manipuler les masses. Maxe L’Hermenier met l’accent sur l’unité et la loyauté des amitiés qui se construisent au fil des tomes. Et nous maintient en haleine, avec cette trame qui saute de révélations en découvertes. Mais aussi, en pertes dramatiques.

Le nouveau repaire des enfants de ce tome 3 de NÉO aux Éditions Jungle, permet à Djet de nous épater de nouveau avec la beauté du château de Versailles et de ses jardins. Son trait rend toute sa splendeur et toute sa grandeur, à chaque monument qu’il nous présente. Le lecteur est accro à l’histoire, aux personnages auxquels on s’attache tendrement, et la dimension toute particulière de ce monde post-apocalyptique.

La conclusion :

Les auteurs mènent leur barque en nous dévoilant juste assez dans chacun des tomes. Mais pas trop pour nous rendre complètement dingues !!! NÉO tome 3 aux Éditions Jungle nous entraîne dans une abondance de nouvelles informations, sans donner pour autant une finalité. C’est le jeu. Lorsqu’on commence cette série post-apocalyptique, dont le tome 4 intitulé, Au plus profond de la Terre, nous promet de nouvelles embuscades émotionnelles. Et des rebondissements auxquels on ne s’attend pas toujours !!!!!