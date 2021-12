N.É.O tome 2 : Un nouveau monde aux Éditions Jungle 

Difficile pour les différents groupes d’enfants livrés à eux-mêmes, après la disparition de tous les adultes, de trouver l’apaisement. Un second tome de N.É.O, adaptation de la série dystopique de l’incroyable œuvre de Michel Bussi, sous le signe de la découverte de la vérité et de la recherche de paix.

Une aventure immersive et intrigante. Série jeunesse pré-ado/ado, disponible aux Éditions Jungle depuis le 21 Octobre 21.

Le décor :

Si vous aviez raté le premier tome, cliquez >> ICI<<

Le camp de la sorcière, la nuit …

Agénor, malgré les recommandations du conseil n’en fait qu’a sa tête. Quelques minutes avant le fameux Birth Day, tandis que tous les enfants du château se préparent à célébrer en compagnie des enfants du Tipi, une faction est détachée. Planquée en observation près du camp de la sorcière, ils se tiennent prêts à attaquer. Après avoir fait le tour du village, qu’ils pensent désert, ils mettent le feu à toutes les huttes.

Malheureusement, les enfants du camp sont tous endormis. Et c’est le début de la débandade. Chacun tente d’échapper au flammes, tant bien que mal. Mais Mordélia, tentant de sauver un livre mystérieux, manque de brûler vive.

Après l’attaque, au petit jour, laissant le village en cendres, les émissaires d’Agénor quittent les lieux. Il faut rejoindre les festivités qui battent leur plein pour les enfants ayant fait pacte de paix.

Mais, avant de partir, le gourmand Gulu-Gulu, trouve le fameux livre de Mordélia … Et, ni lui, ni les autres enfants ne sont prêts à découvrir chacune des vérités sur leur passé qu’il contient …

Le point sur la BD :

Après un rapprochement entre deux clans, et un pacte de paix, c’est sur plusieurs plans que Maxe L’hermenier mène le scénario de ce second tome. Après un premier tome où les énigmes s’accumulent, un flot d’informations de toutes sortes nous arrive ici : le voile se lève peu à peu sur le passé, et sur les conditions de la disparition des adultes. Le lecteur va de découvertes en découvertes . Mais, la tension monte crescendo au fil de la lecture !!! No spoil je vous laisse découvrir pourquoi !

On reste admiratif quant aux illustrations et aux représentations de « apocalytoParis », que Djet nous rend avec beaucoup de réalisme. Le travail sur les différents monuments, les « nouveaux horizons », les plans qu’il utilise rythment le récit avec beaucoup de dynamisme.

Un second tome de N.É.O aux Éditions Jungle, pleins de révélations qui vont vous laisser sans voix, et qui promettent un prochain tome particulièrement animé !!!!

La conclusion :

Une adaptation parfaite de l’histoire originale de Michel Bussi ! Malgré la complexité du scénario de N.É.O, L’hermenier mène la barque avec, et on se régale de la vision BD que Djet nous sert avec beaucoup de détails. Une série sci-fi/fantastique, aux Éditions Jungle, pour pré-ados et ados, que les adultes apprécieront à sa juste valeur, grâce aux références et différentes réflexions sur la construction des « sociétés » !!!