The Kong Crew – Hudson Megalodon

Hudson Megalodon est le deuxième tome de la série The Kong Crew, des éditions Ankama, paru en novembre 2021. Une bande dessinée d’Eric Hérenguel qui reprend le mythe de King Kong, dans un monde uchronique, où le monstre règne sur Manhattan.

1937, à Manhattan Jungle, des avions tentent de s’en prendre à Kong. Ils tentent de le contenir vers Central Park et d’éviter tout contact direct. En effet, le capitaine a déjà assez perdu de pilotes comme ça ! Un tireur a pour ordre de tirer pour effrayer le macaque, mais de ne pas le toucher. Malheureusement, le tir n’est pas précis, le singe est blessé. C’est alors que Kong se fâche et que des ptéranodons sortent et se mettent à attaquer les avions, pilotes et tireurs. Une nuée file droit sur la petite escadrille, mettant rapidement tout le monde en déroute. Le capitaine perd Alvin qui est capturé par une bête. Il fait demi-tour avec son avion pour faucher la créature qui lâche sa proie. Le capitaine est soulagé et espère que son soldat va libérer son parachute à temps. Alors que le parachute se déploie, dans l’Hudson, un mégalodon apparaît, bouche grande ouverte, pour cueillir le parachutiste. Un terrible coup pour le capitaine, qui ne s’en remettra pas…

C’est avec une scène d’action spectaculaire et incroyable que débute ce deuxième tome, qui promet bien des surprises. La suite uchronique est palpitante et pleine de rebondissements, d’action et de révélations. On retrouve Virgil, qui est aux mains de mystérieuses amazones. Il y a aussi d’autres personnages à retrouver, comme Irvin, Jonas, le teckel, Betty… La bande dessinée est très bien rythmée et découpée, on n’a pas forcément le temps de souffler, que des rencontres, heureuses ou malheureuses vont bousculer les choses, des actions, des combats, vont chahuter le quotidien et les aventures de chacun. Des références et clins d’œil sont appréciables, pour cette aventure trépidante incroyable, qui entremêle les genres, divinement. Le dessin est tout aussi travaillé et spectaculaire, offrant de belles planches à admirer, un découpage efficace et un bestiaire fabuleux.

Hudson Megalodon est le deuxième tome de la trilogie The Kong Crew, des éditions Ankama, qui se réapproprie le mythe de King Kong. Une uchronie terrifiante et fascinante, offrant un album palpitant, ainsi qu’une aventure délirante, exceptionnelle et fabuleuse.