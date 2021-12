Lansay – Une sélection de jeux pour Noël

Lansay, créateur français de jouets, depuis 1972, présente sa sélection de jeux et jouets, pour ce Noël. Des jeux de société, pour les enfants et pour la famille, mais aussi des jeux de loisirs créatifs. Des idées cadeaux pour tous, à glisser sous le sapin de Noël.

Créateur français de jouets et jeux, depuis plus de 40 ans, la société familiale offre savoir-faire et passion. En effet, la créativité et le plaisir sont au cœur des différents produits, jouets, jeux de société, jeux de loisirs créatifs… Des produits développés en France, pour les petits et grands enfants, et pour les familles.

Parmi une belle sélection, France Net Infos a découvert le jeu de société Fort Boyard Escape Game 1990. La boîte se compose de 124 cartes, 2 livrets, une planche d’autocollants, un décodeur, 5 feuilles calques, 2 posters, 2 planches prédécoupées, un fil rouge, un sablier, un miroir, un crayon de papier, un dé et les règles du jeu.

Trois aventures sont proposées, aussi, avant de débuter une aventure, il faudra trier les cartes en conséquence. Deux niveaux de difficulté sont à découvrir, avec une aventure facile, et les deux autres un peu plus difficiles. La première est un peu plus difficile, mais simple à mettre en place. Il n’y a pas besoin de maître du jeu, il faudra simplement suivre les consignes des cartes. Les étapes se suivent, les énigmes mènent à chaque fois une nouvelle carte, pour aller jusqu’à la destination finale. Il faudra bien regarder un des livrets, pour suivre l’aventure. Des conseils sont à retrouver si l’on bute sur une énigme, afin de pouvoir avancer l’aventure.

La deuxième aventure est plus simple et nécessite un maître du jeu. Lui seul aura un indice clé à révéler, pour une étape cruc iale. Il va devoir, au préalable cacher des cartes dans la pièce. Il peut, cependant, prendre part à l’aventure, avec les autres joueurs. Le jeu est avec des cartes également, des énigmes, qui mènent à d’autres cartes. Des gages viennent pimenter le jeu et amuser les joueurs. L’aventure est différente, amusante et captivante.

Une troisième aventure est possible, moyennement difficile, elle est digitale. Il faudra imprimer quelques documents. Le jeu demande de prendre quelques notes, pour avancer, se rappeler… Le jeu d’escape game surf sur la tendance, avec un point fort et captivant, qui s’inspire du jeu télévisé de France 2, Fort Boyard, que l’on aime à retrouver à chaque saison, et plaît à toute la famille, depuis plusieurs générations!

Du côté des loisirs créatifs, les coffrets Mini Délices savent toujours plaire. Cette année, le coffret Choco-glaces propose de créer soi-même des cornets de glace délicieux. Sans mixage et sans cuisson, l’activité culinaire est facile, pour les enfants à partir de 6 ans. Le set se compose d’un bol, d’une cuillère, d’un récipient à eau chaude, de deux moules à glace, de deux stands, d’un support, de deux emballages, de deux moules cônes internes, de deux moules externes, d’un sachet de perles Vahiné et d’une notice. Les instructions, en pas à pas illustrés et détaillés, sont simples à suivre et ludiques. L’activité est plaisante, gourmande, facile à réaliser pour les enfants. Elle saura plaire aussi aux parents curieux et gourmands !

