Le petit monde de Nour – Un album qui met du baume au cœur

« Le petit monde de Nour » est un album raconté par Jérôme Ruillier et Isabelle Carrier disponible aux Éditions Saltimbanque. Les enfants vont faire la connaissance de Nour, une petite fille rêveuse qui souffre du regard de ses camarades, jusqu’à ce qu’elle tombe nez à nez avec ce garçon qui va la réconcilier avec son image.

Un album tout en douceur

« Le petit monde de Nour » est un concentré de tendresse. Il fait partie de ces livres qui abordent le sujet de la différence avec simplicité. Et nous n’avons aucun doute que cela fonctionne auprès des tout-petits. Il faut dire que l’héroïne Nour est à croquer avec son doux minois, sa curiosité sans fin et ce petit côté rêveur bien à elle. Néanmoins, elle souffre du regard des autres qui semblent la trouver « originale » parce qu’elle ose rire, danser, s’émerveiller, en un mot : profiter de la vie. Lui vient alors une boule au ventre qui ne cesse de grossir jusqu’à ce qu’elle envahisse son corps et ses pensées. Nour a perdu confiance en elle et se sent bien seule. Enfin, c’est ce qu’elle croit. En effet, un petit garçon vient lui faire un câlin et la libère de ce nuage gris et monotone qui l’entoure. Nour voit à nouveau la vie en rose !

« Le petit monde de Nour » est à retrouver ICI.

Notre avis sur l’ouvrage

« Le petit monde de Nour » est un condensé de bonheur. Nour, c’est la copine que devraient avoir tous les enfants. Elle déborde de joie, elle s’extasie devant tout ce qu’elle voit, elle a constamment le sourire. Ce livre a un côté rassurant pour le lecteur qui peut parfois souffrir de moquerie de la part de ses camarades ou d’isolement. Il aborde donc un sujet qui peut leur être familier de façon légère, simple à comprendre également. Il fait partie de ces livres qui abordent la différence avec justesse.

« Le petit monde de Nour » est à mettre en les mains de tous les enfants à partir de l’âge de 3 ans. Ils vont très vite s’attacher à Nour et à cet univers qui l’entoure, tout en fantaisie.