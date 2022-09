Billionaire Island ! Une satire de la société aux Éditions Urban Comics

Tu as des revenus avec une série de deux fois trois zéros ?? Tu es alors le bienvenu sur Billionaire Island, un paradis fiscal et climatique. Créée par des millionnaires, pour les millionnaires, afin d’échapper, en cette année 2044, à un futur planétaire catastrophique !

Tu pourras y déguster des viandes d’espèces en voie de disparition. Et également profiter de toutes les IA dernières générations pour te servir ! Personne ne pourra jamais te retrouver, car « Freedom Unlimited » est une île motorisée qui croise dans les eaux internationales !!!!

Une satire (un peu trop proche de la réalité) consumériste jouissive en one shot. À retrouver aux Éditions Urban Comics, dans la collection Urban Indies depuis le 26 août 22.

Le décor :

2044 … La Terre voit poindre au loin sa fin. Les ressources sont sur le point d’être épuisées. Famines, réfugiés climatiques, sont déjà le lot quotidien déversé sur les chaînes d’informations.

Mais une publicité pour une île salvatrice également. Seul problème : si tu n’as pas le compte en banque qui va avec, c’est foutu pour toi.

Dans la chambre de Corey Spagnola, le PDG d’AGGROCORP, un drame est en train de se produire. Un homme l’a attaché à son lit, et lui demande d’avouer. Il semblerait que depuis des années, la société alimentaire produisent quelques « poisons » afin de réduire les populations. Mauvais karma pour le géant alimentaire, l’homme qui le menace a perdu sa famille à cause de ça.

Malgré un discours convaincant prônant les solutions envisagées pour sauver ce qui reste de la planète : stérilisation de masse des populations. Vivres contaminés. Mutation des gènes. Exprimant le désarroi du mania, l’agresseur le tue.

À l’annonce de son assassinat, Shelly Bly, journaliste du Miami Herald, se présente pour interviewer celui qui a créé l’île au billionaire. La fameuse « Freedom Unlimited ». Mais, après ce meurtre, il est temps pour Rick Canto, d’évacuer les lieux et de retourner dans son petit paradis. Aussi, il embarque illico cette jeune journaliste un peu trop curieuse à propos d’ un programme d’aide alimentaire en Angola, qui s’est mal fini.

Le point sur le comics :

Un pitch simple et efficace, dans un futur dystopique, pour dénoncer, avec humour et cynisme, une société américaine consumériste au bout de son existence. Les Éditions Urban Comics et Mark Russel nous servent un comics aussi satirique que subversif ! Son « Billionaire Island » dégouline de comparaisons avec la société actuelle. Les riches, les pauvres, le contraste des moyens lorsque le monde part en couille. Son ironie/cynisme sur la situation, où tous perdent très vite le contrôle, présente la façade cachée du pouvoir, des lobbies, et forcément du capitalisme à l’excès.

Le ridicule de certaines situations est particulièrement jouissif !! Toute l’ignorance des masses, leurs addictions maladives, sont formidablement représentées. Et les personnages principaux, dont les buts sont complètement opposés, prennent toute leur grandeur sous les graphismes de Steve Pugh et les couleurs de Chris Chuckry. Une ambiance complètement barrée alternant entre sombre et couleurs flashy !

La conclusion :

Billionaire Island aux Éditions Urban Comics, collection Indies, comporte une telle universalité qu’on ressort de cette lecture rythmée et cruelle, particulièrement songeur ! C’est à la fois dérangeant et divertissant comme la plupart des satires, mais également tellement criant de symbole autour de la lobotomisation des sociétés, que ça bouscule notre critique et notre réflexion !

Un exercice de style particulièrement réussi, à lire, si vous n’avez pas peur de devenir parano !!!!!