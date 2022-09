Swing Trading – Avantages et inconvénients

Lorsque vous souhaitez démarrer votre carrière dans le trading en ligne, le swing trading vient en premier, car c’est la meilleure option pour les débutants. Ici, vous pouvez commencer votre carrière dans le marketing boursier avec quelques dollars. De plus, le swing trading implique des activités quotidiennes de vente et d’achat qui stimulent l’apprentissage.

Cependant, avant d’entrer dans ce domaine, il est crucial de comprendre les avantages et les inconvénients du swing trading. Dans cet article, je vais partager les avantages et les inconvénients du swing trading. Alors, continuez à lire.

Qu’est-ce que le Swing Trading ?

Il existe une différence entre le trading de crypto-monnaie et le swing trading. Dans le swing trading, les gens utilisent les avantages du swing sans garder les choses plus longtemps. Par exemple, dans le trading régulier, le trader conserve les actifs pendant des semaines voire des mois et essaie de prédire la valeur après avoir analysé plusieurs swings sur le graphique de valeur. En revanche, les swing traders gagnent de l’argent en négociant des hauts et des bas sans attendre longtemps.

Bien qu’une seule tendance de swing puisse durer des jours ou des semaines, vous n’attendez pas de voir d’autres fluctuations dans le swing trading. De manière convaincante, le swing trading consiste à réaliser un profit par un seul swing sans observer une volatilité considérable des prix.

Les avantages du swing trading

Aucun engagement de temps

Le swing trading concerne les tâches quotidiennes ; une fois que vous voyez une balançoire, vous pouvez échanger. Bien que vous deviez investir votre temps au quotidien, cela reste un engagement à court terme. Comme dans le trading standard, il est indispensable de faire des analyses techniques pendant des semaines avant de faire quoi que ce soit, mais ici il vous suffit de vous fixer une heure précise dans la journée pour en suivre le maximum d’avantages.

Dans le swing trading, vous pouvez passer une journée entière sur d’autres tâches et prendre du temps libre à la fin de la journée pour le swing trading, où vous vérifiez le swing et tradez en conséquence.

Meilleure option de trading à temps partiel

Vous n’avez pas à vous engager 9-5 pour ce type de trading. Vous pouvez conserver ce commerce comme votre travail à temps partiel que vous pouvez faire facilement à la fin de la journée. De plus, pour la plupart des gens, ce n’est pas leur principale source de revenus, ce qui signifie qu’ils utilisent le swing trading en complément de leur budget.

De plus, cette fonctionnalité leur permet de profiter du trading et de les garder calmes. Donc, si vous voulez quelque chose à temps partiel qui ne demande pas beaucoup de temps et d’efforts, ce type de trading peut fonctionner pour vous.

Très rentable

Supposons que vous analysiez avec succès le swing et que vous gériez les risques au préalable. Dans ce cas, vous pouvez réaliser un bénéfice considérable sans vous stresser. On estime que si une personne fait des efforts dans le swing trading, cela peut lui rapporter 10 à 50% de profit par an. Mais tout dépend de l’intelligence avec laquelle vous pouvez gérer le graphique.

Argent lié pour une courte période

Dans le trading à long terme, vous devez garder votre argent bloqué pendant des semaines, voire des mois, jusqu’à ce que vous obteniez la valeur correcte. En revanche, le swing trading garde votre argent durement gagné en circulation. Dans le swing trading, vous obtenez un contrôle maximal sur votre argent et êtes libre de l’utiliser sans attendre des mois.

Les inconvénients du swing trading

Exposition aux écarts de prix du jour au lendemain et du week-end

Ces métiers ouvrent les nuits et les week-ends, ce qui crée finalement l’écart. Cet écart existe parce que certains rapports arrivent après les heures de travail. Un commerçant peut perdre du profit dans un écart aléatoire. Supposons que vous vouliez faire du swing trading avec une association de risque minimale. Dans ce cas, il est recommandé de ne pas investir une somme énorme ou d’essayer de diversifier votre investissement.

Mlle Stocks exceptionnels

Dans le swing trading, vous devez échanger les actions quotidiennement et vous ne pouvez pas les conserver plus longtemps. Bien que ce type de trading ait un taux de profit maximum, il ne peut jamais vous faire profiter des stocks exceptionnels. Cela signifie que vous négociez des actions précieuses qui peuvent vous rapporter d’énormes profits si vous les conservez plus longtemps.

Calendrier de marché difficile

Même les commerçants expérimentés sur le marché essaient d’éviter ce type de commerce en raison de son temps de commercialisation. Donc si vous êtes débutant, ce ne sera pas facile. Cependant, le swing trading vaut ces difficultés si vous le comparez au profit.

Ajouter un coût de transaction

Vous devez payer une taxe pour chaque activité de vente ou d’achat en bourse. Dans un marché oscillant, cette activité quotidienne s’ajoute à des coûts de négociation élevés par rapport au commerce général.

Derniers mots

Considérer les avantages et les inconvénients du trading est important, car cela vous permet de vous préparer à tout à l’avance. Comme j’ai partagé les avantages et les inconvénients du swing trading, vous devez savoir que ces choses sont subjectives.

Si vous savez comment réduire les risques et gérer le temps, le swing trading peut apporter un profit élevé. En revanche, même les pros comme aucun engagement de temps réduisent le taux de profit si vous n’êtes pas assez intelligent pour le commerce. Apprenez le swing trading et commencez à gagner de l’argent rapidement avec de multiples avantages.

FAQ

Est-il préférable de tenir ou de balancer le commerce ?

Le swing trading est la meilleure option si vous souhaitez des rendements rapides et des bénéfices annuels élevés. Pourtant, au quotidien, ce profit semble faible. Néanmoins, la collecte de bénéfices annuels vous offre de meilleurs rendements qu’une stratégie de détention standard.

Combien gagne un swing trader moyen par an ?

Bien que le profit semble faible, avec le swing trading, vous pouvez obtenir 10 à 50 % de profit par an, ce qui est exceptionnel. Si vous convertissez le pourcentage en dollars, un trader moyen peut gagner 80 086 $ par an avec un montant de commission de 25 000 $.

Combien de temps faut-il pour apprendre le swing trading ?

Généralement, cela ne prend pas plus de six mois si vous apprenez avec concentration. Cependant, même avec un comportement un peu irresponsable, il ne faudra qu’un an pour maîtriser l’art du swing trading.