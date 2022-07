Commencer le trading en ligne sans risques

Historiquement, le trading existe depuis que l’homme effectue des transactions en spéculant sur des marchandises. À l’époque romaine, les opérations de marché ont d’abord concerné l’huile d’olive, puis la farine. La première bourse est née au XVII°s, aux Pays-Bas, ainsi que la première crise boursière, restée dans les mémoires sous le nom de « crise de la tulipe ». Depuis, le système financier a évolué, il s’est développé, permettant aux bourses et aux marchés financiers à travers le monde d’entrer dans les foyers des particuliers via des sites en ligne. Mais la question qui se pose est de savoir comment être sûr qu’ils sont sans risque ? Et, surtout, est-ce que l’on gagne vraiment de l’argent sur les plateformes de trading ?

Qu’est-ce que le trading en ligne ?

Le trading est la traduction anglaise pour désigner les opérations financières d’achat ou de vente de valeurs ou actifs présents sur les marchés financiers. Cela peut concerner les actions, les crypto-monnaies, les devises, les CFD (Contract for difference), les futures. Si avant il était nécessaire de se déplacer dans ces marchés boursiers (Wall Street à New York, Londres, Paris, Amsterdam…) ou de passer par un bureau de courtage professionnel, depuis les années 2000, les marchés financiers sont présents en ligne grâce à des sites ou plateformes de trading en ligne.

Comment choisir son site de trading ?

Depuis plus de deux ans, maintenant, suite à la pandémie de Covid-19, de plus en plus de particuliers, se sont lancés dans l’aventure du trading en ligne grâce à des plateformes de broker trading en ligne. Il suffit de choisir sa plateforme en ligne et d’y ouvrir un compte. Devant le grand nombre de sites qui veulent profiter de la manne financière que représente le trading en ligne, il est préconisé de s’inscrire sur une plateforme reconnue par les autorités financières européennes et internationales comme l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). Les meilleures plateformes sont toutes certifiées par ces institutions et régulées par plusieurs banques centrales. Si vous souhaitez vous inscrire sur un site de trading mais que vous avez un doute, l’AMF met à jour une liste noire des sites frauduleux.

Comment trader sur les plateformes en ligne ?

Après avoir fait le choix de sa plateforme en ligne, il faut s’inscrire et déposer une somme minimale (généralement 100 euros) qui servira à la mise de fonds des transactions de départ. Lorsque l’on commence à trader, il est recommandé de se former en amont, d’ailleurs, les plateformes de trading les plus sérieuses mettent à disposition des utilisateurs débutants des comptes démos qui leur permettent de s’entraîner sans risques avant de passer à un compte trading réel. Le site AvaTrade, par exemple, forme ses utilisateurs avec plus de 50 tutoriels gratuits, des fiches de vocabulaire financier et il propose de suivre les actions de traders expérimentés et de copier leurs stratégies de trading via le copy trading.

Les risques du trading en ligne

Comme toute activité commerciale, le trading peut faire encourir des risques au trader. Seulement, lorsque les risques sont calculés et les stratégies réfléchies, les pertes sont très souvent minimes et les gains plus conséquents. Aussi, lorsque des traders en herbe commencent à spéculer, il est conseillé de :

Suivre une formation sur sa plateforme de trading (généralement gratuite) afin de connaître le fonctionnement de l’interface choisie, de savoir quel est le vocabulaire employé, comment trader en ligne, comment utiliser les outils mis à disposition sur le site.

Gérer son stress soit en se contrôlant et en prenant toujours du recul avec le trading, soit en paramétrant des robots de trading qui éviteront des actions non réfléchies émises sous le coup de l’anxiété.

Dormir et ne pas perdre ses repères. Le trading peut être très prenant et perturber le rythme de vie d’un trader. Les veilles prolongées sur des marchés à l’autre bout de la planète sont à proscrire, car la fatigue entraînera forcément de mauvais placements. Privilégiez dans ce cas les robots de trading automatisés.

Peut-on gagner beaucoup d’argent avec le trading ?

À cette question, on serait tenté de répondre : oui et non. En fait, cela dépend entièrement des stratégies adoptées par les traders, avec ou sans effets de levier, suivant les budgets de chacun, selon les marchés visés, etc. Partez du principe que vous ne deviendrez pas riche du jour au lendemain, que vous pouvez perdre de l’argent dès votre premier trade, mais aussi que vous pouvez gagner, petit à petit, des sommes, qui mises bout à bout, représenteront un profit non-négligeable. Évidemment, si vous voulez devenir trader à temps plein, vous passerez dans une autre catégorie où vos revenus sont directement calculés sur vos profits.