Mon petit imagier – nouvelle série des éditons Sarbacane

Mon petit imagier est une nouvelle série, pour les tout-jeunes lecteurs, des éditions Sarbacane, qui débute avec deux titres intitulés Chaud et Froid. Deux livres cartonnés et flashy, de Elo, parus en juin 2022, qui proposent, à travers une thématique, d’apprendre des mots…

Sur un fond bleu, la première page présente un radiateur rouge, orangé et rose. Il est nuancé, offrant des couleurs contrastées, pour attirer le regard. En bas de la page, est inscrit le nom de l’objet présenté. Avec des couleurs très similaires, le deuxième objet suggéré est le bonnet. Il se présente sur un fond rose, il est rouge, orange et jaune, les ombres et le pompon sont bleus.

Le bonhomme de neige est le premier élément à découvrir, dans le deuxième imagier, qui a pour thématique, le froid. Sur un fond rose flashy, le bonhomme de neige contraste et attire l’œil. Les toilettes sont le deuxième objet proposé, dans ce petit livre. Là encore, le dessin est blanc, avec des nuances de bleus, pour les ombres, sur un fond orange fluo.

Les imagiers, pour les enfants à partir de 12 mois, proposent des thématiques originales, changeant des classiques. Les objets et autres mots à découvrir, sont parfois tout aussi surprenants. En effet, par exemple le mot « toilettes », pour le froid, et pourtant, on utilise cela au quotidien et cela est bien froid ! Les petits livres cartonnés, aux pages solides, offrent aussi des couleurs et des contrastes flashy, attirant l’œil. Dix mots sont à retrouver dans chacun de deux petits imagiers, qui sont simples, et pourtant originaux et captivants. Le dessin est simple, épuré, proposant surtout un jeu avec les couleurs, pour attirer le regard.

Mon petit imagier est une nouvelle collection, des éditions Sarbacane, qui débite avec deux titres, Chaud et Froid. Deux imagiers pour apprendre de nouveaux mots, enrichir le vocabulaire des jeunes enfants à travers des thématiques et un graphisme simple, qui joue avec les couleurs flashy et les contrastes.

