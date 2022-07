Menteur d’Olivier Baroux : le film a été tourné à Nice et dans sa région

Menteur, le nouveau film d’Olivier Baroux vient de sortir au cinéma. Une comédie à voir en famille qui met en scène Jérôme (Tarek Boudali), un menteur compulsif, dont la vie va changer, le jour où, victime d’une malédiction, tous ses mensonges, même les plus anciens, et ceux qu’il avait oubliés depuis longtemps, prennent vie, entraînant ainsi une succession de malentendus et de gags.

Le film a été tourné l’été dernier sur la Côte d’Azur et plus particulièrement à Nice et dans les mythiques studios de la Victorine. Il était donc tout naturel qu’Olivier Baroux et Tarek Boudali fassent étape dans la capitale azuréenne pour présenter le film en avant-première. C’est à cette occasion que nous les avons rencontrés, en toute décontraction, dans un salon de l’Hôtel Westminster, sur la Promenade des Anglais.

France Net Infos : Pourquoi avez-vous fait le choix de tourner dans la région ?

Olivier Baroux : La première raison, c’était qu’on voulait se rapprocher de Toulon pour l’IMS 700 où on a tourné le chantier de rénovation de bateaux où travaille Jérôme, le personnage interprété par Tarek Boudali. On s’est ensuite dit que c’était pas mal de continuer le film à la Victorine à Nice et aux alentours. J’avais déjà tourné à Nice Les Tuche, L’Italien et un petit morceau de Just a gigolo. Je connaissais bien la région. Il y fait toujours très beau !

Tarek Boudali : Avant de tourner le film, je m’étais dit que je remonterais de temps en temps à Paris pour voir ma famille et mes amis. Mais, je ne suis pas remonté une seule fois ! J’ai passé les deux mois et demie de tournage ici. J’ai adoré ! Maintenant, c’est un vrai plaisir de revenir ici pour présenter le film.

France Net Infos : Menteur est l’adaptation d’un film québécois…

Olivier Baroux : On m’avait fait lire le scénario et je l’avais trouvé génial puis on m’a dit que le film existait et qu’il était sorti au Québec il y a quatre ans. En le voyant, j’ai été partant pour faire l’adaptation, d’autant plus qu’on était sûrs que le film québecois n’allait jamais sortir en France. On a travaillé six mois dessus : on a changé certains mensonges, on a ajouté des personnages et on a modifié la fin. On a quand même gardé la structure avec un homme qui voit ses mensonges se réaliser. Les acteurs ont refusé de voir le film avant de faire le film.

France Net Infos : Pourquoi avoir choisi Tarek pour incarner ce menteur compulsif ?

Olivier Baroux : Cela fait dix ans que je connais Tarek. Je ne l’avais pas oublié et je le regardais évouler avec ses potes. Quand le film s’est présenté, j’en ai parlé à la Gaumont, qui a dit oui très vite. En une semaine, c’était bouclé !

France Net Infos : Pauline Clément, qui vient de la Comédie Française, est aussi une vraie découverte…

Olivier Baroux : Je l’avais vue au théâtre dans La puce à l’oreille, avec Jérémie Lopez qui joue aussi dans le film. J’avais été scotchée. Lorsque je lui ai envoyé le scénario, elle a dit oui tout de suite. Elle avait envie de faire du cinéma. Pauline a eu l’intelligence de lire le scénario et elle l’a aimé. Ce n’est pas parce qu’on vient de la Comédie Française qu’on ne peut pas jouer dans des comédies au cinéma.

France Net Infos : Tarek, le film regorge de scènes de comédie mais il ya aussi des moments plus dramatiques, cela vous a plu d’aller vers ce registre auquel vous n’étiez pas habitué ?

Tarek Boudali : Oui, c’était l’une des raisons pour lesquelles j’ai accepté de faire ce film. Il y a de la comédie mais aussi plein d’autres choses à jouer. Je n’avais jamais joué auparavant de scènes dramatiques au cinéma. C’était un challenge.

France Net Infos : Alors, quel rapport avez-vous tous les deux avec le mensonge ?

Olivier Baroux : J’exagère la réalité, notamment quand je vais voir des producteurs pour mes films. Je leur dis que j’ai déjà 90% du film en tête alors que je n’en ai que 50 !

Tarek Boudali : J’aime bien mentir pou rigoler et faire des vannes et dans ce cas, on sait que je mens. Mais je ne mens pas dans des discussions sérieuses. Je ne dis pas toute la vérité. C’est pas pareil ! Par contre, j’ai des copains mythomanes et je me suis inspiré d’eux en les observant. Le mythomane croit à ses mensonges.

France Net Infos : Tarek, quels sont vos projets ?

Tarek Boudali : Actuellement, on est en train de tourner Alibi.com 2 et je commencerai le tournage de la suite de 30 jours Max en septembre.

France Net Infos : Et vous, Olivier ?

Olivier Baroux : En janvier-février-mars, je vais faire l’acteur aux côtés de Kad Merad pour la série tirée du film Qui a tué Pamela Rose ?, avec neuf épisodes de trente minutes, pour Canal +. Ce sera une enquête au milieu des youtubeurs. L’histoire se passe aux Etats-Unis mais on tourne en France. C’est le challenge de la série évidemment ! Tarek jouera dans la série évidemment !

Menteur d’Olivier Baroux avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément au cinéma depuis le 13 juillet