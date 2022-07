Djemnah – Les ombres corses est un bel album, de Philippe Donadille et Patrice Réglat-Vizzanova, paru en mai 2022, aux éditions Delcourt. Un récit complet, entre enquête historique et héritage familial, d’un homme qui se lance sur les traces d’un trésor…

Paris est son terrain de chasse, où il aime dénicher quelques vieux livres, entre autres. Ange va bientôt retrouver Maurice, à qui il a demandé quelque chose. Après l’avoir salué, il lui demande s’il a trouvé ce qu’il avait commandé. Maurice explique que cela n’a pas été simple, et que cela ne court pas les rues… Mais il finit par lui remettre un ouvrage illustré sur la Corse. On lui a apporté ce matin et son état est parfait, malgré ses 104 ans, 7 mois et 9 jours. Ange ne regarde pas plus le document que cela, faisant entièrement confiance à Maurice. Il repart en expliquant que l’ouvrage n’est pas pour lui, mais pour un client. Un peu plus tard, dans un parc, Ange attend son client. Un homme s’installe à côté de lui, sur le banc, mais fait tomber son porte-documents. Dans l’ouvrage, une feuille avec une belle illustration de femme apparaît. Cela attire l’œil d’Ange…

Alors qu’il n’avait rien prévu pour le week-end, Ange part pour la Corse, afin de partir sur les traces d’une certaine Djemnah. En effet, sur la feuille volante, sortie de l’ouvrage sur la Corse, une illustration et un court texte ont interpellé Ange, qui se veut suivre la piste d’un mystérieux trésor. Le récit est intrigant, mêlant faits historiques et romanesques, dénouant petit à petit le vrai du faux, avec cette enquête captivante et curieuse, qui mènera aussi l’homme à revenir sur l’histoire de sa famille. La bande dessinée est dense, riche, bien découpée, offrant une enquête captivante à découvrir, mais aussi une saga familiale corse. L’histoire d’un héritage familial, d’une chasse au trésor, de secrets, d’histoire, de manuscrit, de complot… Le dessin est somptueux, à l’aquarelle, il est travaillé, doux et fascinant. Le trait est fluide et doux, offrant de superbes planches, tant pour les personnages, que pour les bâtisses, ou encore les paysages.

Djemnah – Les ombres corses est un récit complet, des éditions Delcourt, un bel album à découvrir. Un roman graphique fascinant, tant par le récit que par le dessin, révélant une chasse au trésor captivante et curieuse, sur faits historiques, qui renforce la crédibilité.

