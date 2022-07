Astrid et Raphaëlle sont de retour sur France 2 : rencontre avec Sara Mortensen et Lola Dewaere

Depuis mercredi 6 juillet, Astrid et Raphaelle sont de retour sur France 2, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs très attachés à cette série qui met en scène un duo de femmes, formé par une archiviste de la police judiciaire atteinte du syndrome d’Asperger (Sara Mortensen) et un commandant (Raphaëlle). A la fin de la saison 2, Astrid devait être écartée des enquêtes pour vice de procédure. Nous avons rencontré les deux comédiennes à Cannes en avril dernier à l’occasion de leur participation à la cinquième édition du festival Canneseries. Lors d’une table ronde, elles ont répondu à nos questions sur leurs personnages et sur cette nouvelle saison, affichant une réelle complicité, qui faisait plaisir à voir.

France Net Infos : A la fin de la saison 2, Astrid se trouve écartée des enquêtes…

Sara Mortensen : C’est un grand changement pour elle. Ce qui dérange Astrid, ce n’est pas tellement le fait de ne plus pouvoir participer à des enquêtes, c’est surtout que Raphaëlle est venue bouleverser un peu son quotidien qui est très cadré. Elle va donc devoir retourner à la documentation criminelle, sans son tuteur… Tout le suspens de la saison 3 est : vont-elle continuer à collaborer ensemble ?

France Net Infos : Astrid et Raphaëlle forment un binôme à part entière. On les imagine mal séparées…

Lola Dewaere : Oui, Raphaëlle va faire en sorte qu’elle réintègre la brigade criminelle le plus vite possible. Elle se rend compte qu’elle ne peut plus travailler sans Astrid. L’une sans l’autre, elles sont perdues.

France Net Infos : On devine qu’il va y avoir des rebondissments dans cette nouvelle saison, notamment sur le plan amoureux…

Lola Dewaere : Il y a des petites amourettes, pour l’une comme pour l’autre…

Sara Mortensen : Astrid va découvrir le sentiment amoureux, qu’elle ne connaissait pas du tout. Elle ne savait même pas que ça existait puisqu’elle ne s’était jamais posé la question. Elle va vivre son premier baiser ! Je ne me souviens plus très bien de cette scène, car j’étais dans un état second, comme Astrid. Je crois que je lui effleure les lèvres et que je suis partie très vite !

France Net Infos : La vie d’Astrid va donc évoluer…

Sara Mortensen : Le gros challenge qui se présente à elle, c’est de savoir si elle va réintégrer la brigade criminelle et comment elle va y parvenir. Elle va être obligée de retourner un peu dans les affres du passé. Elle va se confronter aux traumatismes de son enfance et de son adolescence. Elle va donc un peu régresser sur certains aspects. Mais, en même temps, son point de repère, c’est Raphaëlle, un véritable électron libre, qui est tout sauf stable, mais qui la rassure. Elle prèfere maintenant gérér les imprévus. Ce qui est quand même fou ! Chacune déteint un peu sur l’autre maintenant.

France Net Infos : Soumettez-vous des idées aux auteurs ?

Sara Mortensen : On n’arrête pas mais ils ne nous écoutent pas forcément ! Quand je reçois les textes, je repasse souvent derrière…Parfois, je passe des heures par épisode à discuter de certaines choses. Ca arrive qu’on propose nos versions aux auteurs parce qu’on connaît par cœur nos personnages !

France Net Infos : Comment travaillez-vous votre personnage Sara ?

Sara Mortensen : Il fallait que les neurotypiques puissent s’indentifier aux personnages. Ce qui est important, c’est que les personnes qui sont concernées de près ou de loin, ne se sentent ni trahies ni caricaturées. Je me mets toujours une grosse pression. J’ai rencontré beaucoup de personnes que j’ai regardées et écoutées. C’est vrai que de nombreux autistes ont une diction particulière parce qu’ils ont un rapport aux mots différent. Il pense beaucoup par images. Sur le tournage, j’essaie donc de me concentrer sur tous les détails. Au début, Astrid avait le regard fuyant et maintenant Raphaëlle fait partie des personnes qu’elle arrive de plus en plus à regarder dans les yeux. Elle l’accepte dans son petit espace privé quand elle est en crise.

France Net Infos : On imagine que vous recevez souvent des messages de la part du public…

Sara Mortensen : Souvent, je reçois des messages me disant : « moi aussi je suis un/une Astrid » ou « je suis maman/papa d’un/une petit(e) Astrid ». C’est extraordinaire ! Je me sens, malgré moi, un peu « ambassadrice » de la neurodifférence et je fais très attention à ce que les termes employés soient les bons. Beacoup d’autistes s’identifient mais dans la vraie vie Astrid ne pourrait pas exister telle qu’elle est. Elle reste un personnage de fiction.

La saison 3 d’Astrid et Raphaëlle, tous les mercredis soirs sur France 2.