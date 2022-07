Que pouvez-vous faire avec Ethereum ?

L’Ethereum est considérée comme la deuxième crypto-monnaie la plus populaire après le Bitcoin. Cependant, elle a plus d’objectifs qu’un moyen de trading ou une réserve de valeur. Elle se décrit plutôt comme un réseau informatique décentralisé reposant sur la technologie blockchain. Une blockchain est un grand livre public décentralisé et distribué dans lequel toutes les transactions sont vérifiées et enregistrées. visite chez: bitindexai.biz

Sa distribution est due au fait que chaque participant au réseau Ethereum détient une copie identique de ce grand livre, ce qui lui donne la possibilité de voir toutes les transactions passées. D’autre part, il est décentralisé dans la mesure où aucune entité centralisée ne gère le réseau. Au lieu de cela, ce sont tous les détenteurs du grand livre distribué qui le gèrent. Voici quelques exemples de ce que l’on peut faire avec cet actif virtuel.

Accepter et effectuer des paiements

L’économie mondiale d’aujourd’hui dépend des transactions quotidiennes, et Ethereum les a changées pour toujours puisque vous pouvez faire des contrats intelligents avec cet actif virtuel. En outre, il permet de trader sans risque tout ce qui a de la valeur. Un code informatique enregistre la transaction plutôt que de rédiger un accord sur papier.

Les plateformes de trading aident les personnes et les entreprises à acheter ou à vendre cette monnaie virtuelle. Vous pouvez également utiliser une telle plateforme pour effectuer une transaction.

Stockage de données

Les entreprises établies stockent de grandes quantités de données dans ce que l’on appelle des “data centers” ou des bâtiments comprenant des centaines de serveurs. Les data centers ne sont pas fiables car l’entreprise concentre une fraction importante de sa capacité de stockage sur un seul site. Par conséquent, l’entreprise est susceptible d’être détruite par une catastrophe naturelle ou une attaque terroriste.

Pour éviter tout cela, l’entreprise devrait opter pour une installation de stockage décentralisée. Avec cette option, l’entreprise ne stocke pas les informations dans quelques data centers mais dans des milliers de centres de données dans le monde entier. Toutefois, cela n’a pas été possible car la construction d’un réseau reliant tous ces serveurs en toute sécurité représente un défi technologique important.

Cependant, Ethereum est susceptible de résoudre ce problème car la technologie blockchain peut crypter et transférer rapidement des données entre des millions de serveurs.

Permettre l’identité numérique

La façon dont les humains s’identifient n’a pratiquement pas changé au cours des cinq dernières décennies, puisque les individus utilisent des passeports faits de personnes et sont obligés de les porter partout. Il est également difficile pour le gouvernement de confirmer l’authenticité d’un document en ligne, ce qui nous empêche de passer au système numérique.

Cependant, Ethereum facilite la vérification des données de manière ouverte et transparente et peut ouvrir la voie à la création d’un système d’identification numérique. Des entreprises comme Civic ont adopté cette idée.

Lancements de jetons

Les offres initiales de pièces de monnaie, connues sous le nom d’ICOS, sont une méthode de financement dans laquelle les jeunes entreprises génèrent des jetons et les vendent en trading d’Ether. Les jetons numériques doivent avoir une utilité dans l’application que la start-up est en train de créer, et les individus les achètent pour les utiliser dans l’application ou à d’autres fins.

En outre, Bancor a été l’une des plus grandes ICO d’Ethereum, qui a levé 153 millions de dollars en 3 heures en vendant son jeton BNT au public.

Applications dans le domaine de la santé

Ethereum va complètement révolutionner le système de santé, car tous les hôpitaux du monde peuvent stocker, consulter et partager les dossiers de leurs patients. Et cela est important pour développer de nouveaux vaccins contre les épidémies virales ou même pour les prévenir directement. Par exemple, vous pouvez consulter différents médecins dans différents États et ils auront les mêmes informations sur vous.

Le mot de la fin

Avec les informations ci-dessus, on peut trouver différentes façons de faire avec Ethereum en dehors de l’utiliser comme un moyen de trading ou une réserve de valeur