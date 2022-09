Rosamée – La traversée interdite

Rosamée est une nouvelle série jeunesse, des éditions Dargaud, qui débute avec ce premier tome La traversée interdite, paru en août 2022. Une bande dessinée d’Ingrid Chabbert et Berny, qui propose de découvrir la quête initiatique d’une jeune fille éprise de liberté.

Rosamée et Gaspy jouent aux pirates. La jeune fille pense qu’à eux deux, ils forment une équipe du tonnerre ! Ils s’imaginent en intrépides pirates, ou terribles, avec un trésor, avec lequel ils pourraient conquérir toutes les mers. Le volatil demande s’il pourrait avoir un perroquet. Rosamée réplique immédiatement que non, avant de continuer ses péripéties. Elle constate que Gaspy ne la suit pas. En effet, l’oiseau est resté en arrière. Il est vexé car il ne peut pas avoir de perroquet. Alors qu’il attend des explications, la maman les interpelle. La pause de Rosamée est terminée, elle doit reprendre ses leçons. La jeune fille demande à Gaspy s’il peut l’accompagner à sa leçon de mathématiques. L’oiseau préfère laisser Rosamée à son sort, et s’envole aussitôt. La jeune fille baisse les bras et arrive jusqu’à la maison en soupirant…

Ce premier tome présente une jeune fille pleine d’énergie et d’ambition, qui se voit priver d’une certaine liberté. En effet, pour la protéger, ses parents lui interdisent de quitter l’île où ils habitent. De son côté, son ami Gaspy, un oiseau, tente également de freiner ses envies de liberté et de découvertes. Mais les interdits, trop nombreux, vont lui donner envie de fuir et encore plus lorsque son ami va disparaître… C’est ainsi que débute la quête initiatique de Rosamée, abordant des sujets profonds comme l’amitié, la liberté, l’interdit… La bande dessinée est bien rythmée, posée, présentant des personnages attachants et amusants. L’histoire est drôle et touchante, avec une fin étrange, qui suggère une suite plutôt palpitante. Le dessin offre un trait moderne, assez strict, avec des personnages expressifs.

La traversée interdite est le premier tome de la nouvelle série jeunesse Rosamée, des éditions Dargaud. Un album surprenant, touchant et aventureux, qui présente des personnages aussi touchants, attendrissants qu’attachants et amusants.

Lien Amazon