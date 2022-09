Rue du bout du monde – Un adorable récit épistolaire

Il y a des livres qui marquent les esprits et « Rue du bout du monde » en fait partie. Raconté par les autrices Stéphanie Demasse-Pottier et Pauline Kerleroux, nous faisons la connaissance d’une jeune fille qui, suite à son emménagement dans une nouvelle ville, écrit une lettre à sa grand-mère, dans l’espoir qu’elle puisse se projeter avant qu’elle ne vienne lui rendre visite.

Rue du bout du monde – Un album graphique

Nous retrouvons donc l’histoire d’une jeune fille qui explique avoir déménagé rue du bout du monde. Si cela a été difficile pour sa maman, elle en revanche, n’a eu aucun mal à prendre ses marques. Elle apprécie chaque jour de sa nouvelle vie. Elle se plaît beaucoup, au point de se faire de nombreux amis. Elle participe à toutes sortes d’activités, sport, musique, etc. Au final, une seule chose semble lui manquer, sa grand-mère, celle à qui elle écrit une lettre durant toute la lecture de ce délicieux roman épistolaire.

Alors, hasard ou coïncidence ? Une jeune fille qui change de vie et se retrouve habitant dans la « Rue du bout du monde », cela ne peut être qu’un signe qu’elle est au bon endroit finalement. Un lieu dans lequel on se sent bien et qui nous rassure.

« Rue du bout du monde » aux Éditions Saltimbanque à retrouver ICI.

Notre avis sur l’album



Il règne un univers assez unique dans ce roman, certainement dû au style graphique et ce jeu de couleurs intenses qui dominent la narration : le bleu, le blanc, un rouge oranger ou encore le jaune. Il y a aussi un jeu de perspectives intéressant qui inclut le jeune lecteur à l’histoire, lui donnant envie d’en apprendre un peu plus sur cette rue qui semble conquérir le cœur de la fillette. Au début de la narration, la jeune fille semble inquiète de ce qui peut l’attendre rue du bout du monde, ce qui explique ce noir dominant. Finalement, lorsqu’elle s’habitue à sa nouvelle vie, les couleurs s’installent largement, signe de confiance et de bien-être.

« Rue du bout du monde » est un roman très réussi qui aborde les sujets tels que l’inconnu ou le simple fait de recommencer à zéro. Les enfants vont se rendre compte que peu importe le lieu dans lequel on vit pourvu que l’on se sente à sa place.