Tu peux laisser la porte ouverte ? – Céline Person et Berk Ozturk

« Tu peux laisser la porte ouverte ? » est un album grand format disponible aux Éditions Saltimbanque. Raconté par Céline Person et illustré par Berk Ozturk, les enfants vont se retrouver face à une requête que les parents connaissent bien, à savoir de laisser la porte ouverte. Tomás souhaite lui aussi que la porte reste ouverte, mais pas parce qu’il a peur, au contraire, il semble avoir rendez-vous chaque soir avec d’amusantes créatures…

Le lecteur va faire la connaissance d’un adorable petit garçon, Tomás. Chaque soir au moment du coucher, il demande à son papa et à sa maman de laisser la porte ouverte. On pourrait penser qu’il veut faire rentrer de la lumière à cause de sa peur du noir. Hé bien, pas du tout ! Tomás explique à son fidèle compagnon Ours qu’il souhaite laisser rentrer les araignées qui vivent au grenier, qu’il a la visite du fameux loup chaque soir et que quelques monstres aux bouilles adorables s’invitent aussi. Une routine qui réjouit Tomás alors que son ourson semble plus bien plus effrayé. Alors que son papa s’inquiète du bruit qu’il y a dans la chambre, Tomás décide de se coucher et s’endort paisiblement.

« Tu peux laisser la porte ouverte ? » est à retrouver ICI.

Notre avis sur le livre

« Tu peux laisser la porte ouverte ? » est un album esthétiquement incroyable. La couverture annonce déjà la couleur, le héros est un rêveur, cela ne fait aucun doute. Les enfants vont de suite s’identifier à ce genre de situation, car la peur du noir est un sujet qui fait partie de leur quotidien. Ici, il est justement question de leur donner confiance en eux, en leur prouvant que les monstres qu’ils s’imaginent être méchants sont parfois doux et attachants. L’histoire invite les enfants à s’imaginer que les loups sont gentils, qu’il existe des monstres adorables et que les araignées aiment jouer entre elles au moment du coucher.

Le jeune lecteur aura tout le plaisir d’apprécier les illustrations enfantines de Berk Ozturk qui résonnent parfaitement avec la douce écriture de Céline Person. Avec « Tu peux laisser la porte ouverte ? » il va se réconcilier avec le grand méchant loup. Il va également se faire de nouveaux amis, à commencer par quelques compagnons imaginaires qui vont nourrir son esprit de façon positive.