Mes contes à déplier : Deux nouveaux contes à découvrir

Il y a du nouveau du côté de la collection de « Mes contes à déplier ». Les enfants vont avoir le plaisir de découvrir deux grands classiques, à savoir « Le loup et les sept chevreaux » et « Jacques et le haricot magique ». Dans un format ludique qui consiste à déplier les pages pour en découvrir les histoires, les lecteurs vont beaucoup s’amuser !

Ce n’est pas la première fois que nous sommes emballés par les contes découverts dans la collection de « Mes contes à déplier ». D’ailleurs, n’hésitez pas à aller lire nos avis sur « Le petit poucet » ou encore « Le chat botté ».

« Le loup et les sept chevreaux »

Nous sommes certains que le livre à déplier « Le loup et les sept chevreaux » va plaire aux enfants. Il faut dire que Philippe Lechermeier apporte un souffle nouveau à l’histoire, elle est racontée avec plus d’esprit, d’espièglerie. Et de façon bien plus moderne aussi.

Alors que la maman chèvre prévient des chevreaux de n’ouvrir à personne durant sa brève absence par crainte que ce soit le loup, les sept petits n’en font qu’à leur tête. Sans surprise, ils désobéissent et finissent par se retrouver nez à nez avec le loup qui est bien décidé à les dévorer. Ici, le format à déplier est intéressant parce qu’il apporte du suspense à l’action. Les illustrations sont en mouvement et permettent de plonger instantanément dans l’histoire. On retrouve bien la morale de l’histoire qui est de se méfier des apparences. Le tout avec justesse et amusement, les enfants vont beaucoup s’amuser !

« Jacques et le haricot magique »

Quel bonheur de retrouver la plume de Philippe Lechermeier dans cette version revisitée du conte de « Jacques et le haricot magique ». Ici, on parle davantage d’oser, de tenter sa chance, d’y croire.

Jacques a pris la décision de vendre sa vache parce qu’elle ne donne plus de lait. Pas de lait, pas de nourriture. Lorsqu’il se rend au marché, il perd ses moyens et décide d’accepter la proposition d’un vieil homme, de lui acheter un haricot magique qui promet de pousser jusqu’au ciel. Folle de rage, sa maman ne veut rien savoir, jusqu’à ce qu’un haricot se mette à pousser durant la nuit. Et c’est le début de plusieurs aventures qui permettront à Jacques de s’emparer de pièces d’or afin de nourrir sa famille. Ce livre est un bonheur pour les yeux. Les illustrations de Bérengère Delaporte sont incroyables, certaines doubles pages ressemblent à un cherche et trouve tant elles sont riches en détail.

Ces deux nouveaux contes à déplier sont à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse.