Au début – Un livre époustouflant de beauté !

« Au début » fait partie de ces livres qui marquent dès la première lecture. Écrit par Ramona Bădescu et illustré par Julia Spiers, il raconte l’insouciance de moments heureux passés en famille durant 3 générations. Une lecture à double sens qui illustre parfaitement le temps qui passe, si précieux, juste-là, tout près d’un superbe néflier.

Le livre « Au début » est à retrouver ICI, aux É ditions Les Grandes Personnes.

« Au début » est un livre qui nous a d’abord désorientés, jusqu’à ce qu’on arrive à la dernière page qui est en fait le début ou la fin de l’histoire, cela dépend par où l’on commence la lecture. Vous l’aurez compris, « Au début » se lit dans les deux sens, il a donc deux couvertures identiques. Le lecteur va ainsi parcourir une période de 68 ans au cœur d’une même famille.

Les autrices nous embarquent là ou tout a commencé, en 1952 sous un néflier en fleur. Deux jeunes personnes s’amusent, se jaugent, se plaisent. Alors qu’une histoire d’amour semble s’installer entre ces deux âmes-sœurs, le néflier ne cesse de s’épanouir, de pousser encore et encore. En avril 1969, les amoureux sont à un tournant de leur vie, puisqu’ils décident d’emménager ensemble. Le temps passe, le néflier est toujours là, un bébé vient de naître, la famille est comblée. Et s’agrandit encore, autour d’un néflier qui attire de délicieux oiseaux. Au fil des saisons, parents, enfants et petits-enfants partagent des moments heureux, illustrés par ce magnifique tableau de famille en pleine nature, à la toute première ou dernière page du livre.

Notre avis sur le livre

« Au début » est un livre époustouflant tant par l’écriture que les illustrations. La sérénité règne en maître tout au long de la lecture. Et si le néflier rythme la totalité de l’histoire, les personnages pensés par Julia Spiers sont incroyables. Elle a ce don de créer un univers qui nous parle à tous, qui attire le positif, qui apporte de la douceur dans nos vies. « Au début » fait partie de ces livres que l’on aime lire et relire. Le lecteur va s’émerveiller face à cette représentation de la nature peinte à la main, ainsi que chaque détail, les arbres, les oiseaux, le ciel, les animaux. Le fait que les pages soient datées donne une impression d’une parenthèse dans le temps, permettant au lecteur de contempler chaque détail et d’apprécier cette ambiance douce et apaisante.

« Au début » fait partie de ces livres à transmettre de génération en génération. Il invite le lecteur à regarder autour de lui, à apprécier ce qu’il voit, à écouter son cœur, sans se poser trop de questions.