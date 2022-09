Arthur et Disco comme des frères ! – Éditions Lito

« Arthur et Disco, comme des frères ! » est une bande dessinée absolument adorable racontée et illustrée par Rozenn Follio-Vrel. Disponible aux Éditions Lito, les enfants vont faire la connaissance d’Arthur, un petit garçon au regard canaille, ravi d’adopter un chien au pelage jaune qu’il surnommera Disco.

Quand Arthur adopte Disco…

Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. Quand Arthur découvre la bouille amusante de Disco, il ne peut s’empêcher de l’adopter. Et une joie contagieuse s’installe dans sa vie et celle de ses parents. C’est bien simple, ils vont rapidement devenir inséparables au point de faire quelques bêtises qui vont beaucoup amuser les lecteurs.

Il faut dire qu’il est rare de rencontrer un chien qui danse aussi bien le disco. Qui plus est, jaune à la coiffure hyper tendance. Ils vont rapidement s’apprivoiser autour d’aventures amusantes, toujours bienveillantes. Cela va permettre aux enfants de se familiariser avec le format de la BD, d’apprécier de lire plusieurs histoires. Car pas moins de 20 planches occupent la narration.

Enfin, c’est touchant de voir que ces deux-là s’entendent aussi bien. Ils grandissent ensemble, franchissent des étapes, jouent avec les mêmes copains, se réjouissent de l’arrivée de la petite sœur d’Arthur. Ils se chamaillent parfois, mais finissent très vite par se raccommoder.

« Arthur et Disco » est à retrouver ICI.

Notre avis sur « Arthur et Disco »

Arthur et Disco est un album qui donne le sourire du début jusqu’à la fin. Les enfants vont raffoler de cette histoire et on pressent qu’ils ne tarderont pas à demander à leurs parents d’adopter un compagnon. Les planches de BD sont bien réalisées. Les illustrations sont joyeuses, colorées, dynamiques. Les personnages principaux et secondaires ont des minois adorables. Quant à la narration, elle est beaucoup plus riche que ce que l’on pourrait croire. Elle illustre parfaitement la complicité que peuvent avoir Arthur et Disco.

« Arthur et Disco » ce sont deux frères, deux amis, deux inséparables qui sont capables de s’aimer, se fâcher, se réconcilier, rire ou crier, bref de profiter du temps qu’ils peuvent passer ensemble.