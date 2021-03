Le Petit Poucet – Mes contes à déplier aux Éditions Gallimard Jeunesse

Quel plaisir de retrouver la plume de Philippe Lechermeier pour la revisite d’un conte classique, à savoir « Le petit Poucet ». Accompagné de Mylène Rigaudie pour les illustrations, ils retracent ensemble les aventures d’un petit garçon courageux et rusé, le petit Poucet.

« Le Petit Poucet » en quelques mots

Le Petit Poucet est le cadet d’une fratrie de 7 frères. Alors qu’ils sont abandonnés au milieu de la forêt, il a l’idée de semer des cailloux pour pouvoir retrouver son chemin. Très malin, il va même réussir à échapper à un ogre effrayant. Grâce à son courage et un soupçon de magie, il va retrouver le chemin qui le mènera jusqu’à sa maison.

« Mes contes à déplier » : Un Petit Poucet sublimé par les illustrations de M. Rigaudie

Nous avons déjà eu l’occasion de découvrir la collection « Mes contes à déplier » grâce au livre « Le Chat botté » que nous avons beaucoup apprécié. Ici encore, le conte est sublimé grâce à ces pages à déplier permettant d’intégrer le jeune lecteur à l’histoire. Il va apprécier les illustrations rythmées de Mylène Rigaudie qui accompagnent chaque péripétie vécue par le Petit Poucet et ses frères. Cela nous a permis de faire la connaissance de l’illustratrice et d’apprécier les différents univers qu’elle propose, toujours en adéquation avec l’ambiance générale. Nous retrouvons des pages très colorées laissant subitement la place à des illustrations plus sombres, lorsque le héro se sent en danger par exemple. Cela permet de rajouter des émotions aux dessins et de l’authenticité à l’histoire.

Quant à la narration, que dire si ce n’est que nous retrouvons bien l’écriture moderne de Philippe Lechermeier qui propose de raconter l’histoire différemment, avec cette pointe d’humour qu’on lui connaît. « Le Petit Poucet » va prouver aux enfants qu’il suffit parfois d’avoir confiance en soi pour se sortir de situations difficiles.