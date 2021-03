Je t’aime à chaque instant, le bel album des éditions Gründ

Je t’aime à chaque instant est un bel album coup de cœur de Suzanne Bogeat et Maurèen Poignonec, paru aux éditions Gründ, en janvier 2021. Une histoire pleine de tendresse présentant le quotidien d’un petit garçon et illustrée avec des effets argentés.

C’est le matin, la maman rentre dans la chambre de son enfant. Elle s’assoit sur le bord du lit et dit bonjour à son amour. C’est l’heure de se lever, de sortir du lit. Elle explique à son fils qu’il n’a pas voulu de bisou, hier soir, et lui demande s’il en veut un, aujourd’hui. Le petit garçon fait comprendre qu’hier soir, il n’avait pas envie ; à cause de ce qu’on lui avait dit. En effet, il avait eu quelques remarques par rapport au linge sale sous son lit et les brocolis à manger. Hier soir, sa colère a flambé, comme un incendie !

Mais tout cela c’était hier, et aujourd’hui on passe l’éponge et tout se passe bien. Ainsi la journée du petit garçon défile, entre tendresse, attention et marques d’affection. Le récit est très détaillé, permettant aux jeunes lecteurs de suivre et de s’immerger plus facilement, dans cette journée merveilleuse. A chaque instant, maman et papa savent parler à leur enfant, le rassurer, l’encourager, les faire grandir, entre bisous, câlin, réconfort, chatouilles, petits mots… Une jolie manière détournée de dire « Je t’aime », à travers des gestes du quotidien, doux et affectueux. Le texte est simple et efficace, adapté, pour que chacun puisse se retrouver dans une de ces belles situations. Le dessin est tout aussi doux, avec un trait fluide, rond et expressif, des couleurs douces et quelques motifs et effets argentés, pour embellir l’ensemble.

Je t’aime à chaque instant est un tendre album, un petit coup de cœur, des éditions Gründ, qui présente une histoire à partager en famille, pour se rappeler les gestes de quotidien, plein de tendresse et d’affection, et admirer les belles illustrations aux effets argentés.