Blade Runner 2019, le deuxième tome

La série Blade Runner 2019 se poursuit avec ce deuxième tome paru aux éditions Delcourt, en février 2021. Un comics de Mike Johnson, Machael Green, Andres Guinaldo et Marko Lesko, qui est une séquelle officielle du film de Ridley Scott, dans lequel se poursuivent les aventures de Ash.

La journée de travail est presque terminée pour les mineurs. Les autres ne s’en souviendront pas, il ne s’est rien produit d’inhabituel. C’est une journée de travail comme les autres, mais lui en gardera une trace. Il ne sait pas combien de jours il lui reste, car miner dans une zone d’intense activité géothermique comporte son lot de risques. Des risques considérables qui sont contrebalancés par des récompenses, des coûts compensés par des profits. Il y a les coûts en équipements, et les coûts en personnel, car dans ces mines, beaucoup de mineurs meurent. Malgré tous ces morts, les autres ne se souviendront pas d’aujourd’hui, car il ne s’est rien passé d’inhabituel, ce qui est assez terrifiant. Après le boulot, il y a la quarantaine, la nourriture, l’interlude et pour lui, un moment de réflexion… La routine est ainsi faite, en dehors des visites occasionnelles de Lapin !

Lapin est un jeune garçon, ou presque, qui vient faire du troc pour les miniers. En réalité, il s’agit de Cleo accompagnée de Ash, qui se font passer pour mère et fils. Elles ont dû fuir, mais une nouvelle menace va rapidement les bousculer, dans leur quotidien, pourtant bien rodé. Ainsi, Ash va devoir reprendre du service pour tenter de retrouver Cleo disparu avec des réplicants, dans des colonies spatiales. La Blade Runner va devoir suivre une collègue aux manières particulières, pour remonter la piste et retrouver la jeune fille en danger. La bande dessinée est bien construite, avec différents chapitres et une lecture assez fluide et captivante. L’aventure se poursuit pour Ash, avec cette enquête particulière et bouleversante, rythmée par quelques flashbacks. Le dessin est plaisant, avec un trait dynamique, des jeux d’ombres et un découpage efficace et vif.

Blade Runner 2019 se poursuit avec ce deuxième tome, paru aux éditions Delcourt, présentant un comics dynamique et captivant, la suite des aventures de Ash qui doit retrouver Cleo qu’elle avait réussi à protéger jusqu’à cette nouvelle menace…