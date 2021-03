Lolotte se déguise – Loulou & cie

Lolotte se déguise revient dans une nouvelle édition, aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Loulou & Cie. Un livre de Clothilde Delacroix, paru en février 2021, qui présente une belle aventure de Lolotte et ses amies, pleine d’imagination et d’amusements.

Les trois amies, Crocotte, Cocotte et Lolotte se sont déguisées. Crocotte est un chevalier sur un balai, Cocotte la princesse au chapeau et Lolotte la reine de cœur. Cette dernière invite ses deux amies dans son château, qui se trouve être son armoire ! Elles rentrent à l’intérieur et y trouvent beaucoup d’obscurité. Lolotte rassure ses amies et allume rapidement la lumière. Elles se retrouvent devant un petit dragon tout rose. Crocotte et Cocotte sont terrifiées, alors que Lolotte reste surprise. Puis, elle va le prendre dans ses bras, rassurant ainsi ses amies, affirmant qu’il ne faut pas avoir peur, que c’est un gentil dragon. C’est alors que cocotte propose de changer de déguisements, pour changer d’univers…

Ainsi de suite, face aux situations changeantes, les trois amies vont corriger leurs déguisements. C’est donc un joli défilé qui débute, tout en amusement et imagination. Une fabuleuse aventure, pour les trois personnages, qui vont s’imaginer une suite de rebondissements et de péripéties, autour du jeu du déguisement. Le récit est vivant, pour les jeunes lecteurs qui vont retrouver les dialogues des personnages. Une façon amusante et efficace d’immerger les enfants rapidement dans cette aventure. Le ton est joyeux, entre amitié et jeu, et plein de surprise, avec les situations changeantes et l’imagination fertile des héroïnes. Le dessin est simple, avec un trait fin et expressif, offrant également un univers coloré et joyeux.

Lolotte se déguise est un titre de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs, qui présente une aventure amusante de la petite truie et de ses amies, qui ne cessent de changer de déguisement, suivant les situations à vivre, pleines de rebondissements.