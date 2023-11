Emmène-moi sur la lune – Céline Person et Berk Öztürk

Nous sommes ravis de vous retrouver pour vous présenter le livre « Emmène-moi sur la lune » raconté par Céline Person et illustré par Berk Öztürk. Disponible aux Éditions Saltimbanque, les enfants vont découvrir une histoire attachante, à l’image même de l’amitié naissante entre Alistair et Esmée, un jeune garçon rêveur et une araignée intrépide.

Quelques mots sur l’histoire

« Emmène-moi sur la lune » raconte l’histoire d’Alistair, un jeune garçon que l’on retrouve dans sa chambre en train de dessiner. Il observe au loin une araignée et décide de lui parler. Il se présente, tous deux échangent et se rendent compte qu’ils sont admiratifs l’un de l’autre. Alistair et son talent pour le dessin, Esmée et ses toiles qui ressemblent à des œuvres d’art. Au fil de la discussion, l’araignée lui dit qu’elle aurait adoré marcher sur la lune. Ni une, ni deux, Alistair dessine une fusée pour qu’ils puissent partir à l’aventure. Ils se retrouvent d’abord au château de Windsor, puis dans l’Océan Atlantique ou une baleine réussit à les expulser dans les airs, jusqu’à la lune. Esmée a donc réalisé son rêve, quant à Alistair, il est heureux d’observer son amie tisser de nouvelles toiles chaque jour dans sa chambre.

Pour vous offrir le livre, rendez-vous ICI.

Notre avis

Pour tout vous dire, nous étions pressés de découvrir « Emmène-moi sur la lune », car nous étions tombés sous le charme du précédent livre de Céline Person à savoir « Tu peux laisser la porte ouverte ? ».

Pour ce nouvel ouvrage, l’autrice retrouve également le talentueux illustrateur Berk Öztürk. Et sans surprise, cela fonctionne à merveille. Le tout est équilibré, ils ont une identité bien à eux, reconnaissable par la douceur de la narration et la justesse des illustrations. Les enfants vont s’attacher rapidement à Alistair, ce jeune garçon rêveur, passionné de dessin et curieux de faire toutes sortes de rencontres, preuve en est avec l’araignée Esmée. D’ailleurs, il y a comme un message de tolérance, dans le fait d’être différent notamment. Et bien sûr, l’amitié, cette amitié qui règne en maître durant toute la narration. Les enfants n’auront aucun mal à la comprendre, et ils feront sûrement le rapprochement avec ce qu’ils vivent eux-mêmes.

« Emmène-moi sur la lune » propose aux enfants de fermer les yeux et de laisser parler leur imagination. De la même façon qu’Alistair, lorsqu’il réussit à emmener sa nouvelle amie Esmée jusqu’à la lune grâce à ses dessins.