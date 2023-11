C’est beau de mentir – Ed. Sarbacane

C’est beau de mentir est un roman de Catherine Grive, paru en octobre 2023, aux éditions Sarbacane. Une histoire de mensonge, d’amitié, de secrets, autour de Lucile, menteuse pathologique irrésistible, qui maîtrise l’art de l’esbroufe depuis longtemps.

Une formule lui trotte dans la tête, depuis qu’elle l’a vu dans un documentaire : La fureur d’être dans la vérité. Par contre, Lucile Tournemire ne sait plus si c’était sur les lanceurs d’alerte, les dangers du sucre ou la vie de Jésus. Mais, la jeune fille ne se sent pas concernée. Elle aime trop inviter, transformer, mystifier, et elle jouit d’avance de ce qui l’attend. En effet, dans deux heures, elle va fêter ses quinze ans dans l’appartement de ses voisins, des propriétaires souvent absents. Des propriétaires absentéistes, comme la plupart des occupants de cet immeuble, qui vont passer leur temps dans des cliniques esthétiques, des casinos ou encore des banques, et cela aux quatre coins du monde !

Lucile est une jeune fille qui semble mentir depuis toujours, pour s’inventer une vie meilleure, aux yeux des autres. Aussi, pour ses quinze ans, elle décide d’inviter ses amis, dans son appartement, ou plutôt l’appartement de ses voisins ! Le roman assez court, reste captivant et bien rythmé, avec plusieurs parties divisées en plusieurs courts chapitres. Chacun lit ainsi à son rythme, cette histoire pleine de suspense et de rebondissements. En effet, le huis clos qui présente une course contre la montre, des secrets de famille, une relation difficile, avec les parents… Le mensonge est au cœur de ce récit, proposant un peu de psychologie, dans cette histoire moderne et originale.

C’est beau de mentir est un roman ado-adulte, captivant et intrigant, des éditions Sarbacane. Un récit intrigant et bien mené, présentant une enfance difficile, une quête du bonheur, à travers Lucile, jeune fille de bientôt quinze ans, qui ne fait que mentir à son entourage.

Lien Amazon