Tout l’amour – Ed. L’école des loisirs

Tout l’amour est un album jeunesse, de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs, paru en octobre 2023. Un bel ouvrage, plein de tendresse, de Sally Grindley et Célia Chauffrey, qui présente une belle relation mère-enfants, entre amour et moments du quotidien.

Dans la cabane au bord du lac, Alfie Ours demande à sa maman ce qu’est l’amour. Maman Ourse répond que c’est plein de choses ! L’amour est ici et là-bas, il se cache partout. Alfie ajoute même que l’amour se cache sous la table, où se trouve son petit frère ! Maman Ourse poursuit, expliquant que c’est tellement de choses. Que c’est lorsqu’on essaie de décrocher la lune ou qu’on s’étire au soleil, lorsqu’on court dans le vent ou lorsque Alfie s’amuse en riant. Le petit ours affirme que la lune lui sourit, parfois. Maman Ourse continue affirmant que l’amour c’est tellement de choses…

Le récit présente un échange, une discussion entre une maman et son enfant. L’ourse explique à son ourson, qui l’a questionné, ce qu’est l’amour. Ainsi se présentent plusieurs situations, moments, où la tendresse, le partage et l’échange se font. Des instants du quotidien, parfois anodins, mais qui révèlent un sentiment, entre autres, de la joie, de la compassion, de l’entraide, une bienveillance… Le récit est très doux, poétique, avec une répétition qui vient rythmer la lecture. La relation entre mère et fils est pleine de bienveillance et de complicité, de reconnaissance et d’affection. Un bel échange entre les deux personnages, sans oublier, pour autant, le petit frère, qui participe à la sa façon, à cet amour maternel et fraternel. Le dessin est plaisant, plutôt moderne, avec un trait fin, comme numérique, offrant un bel univers graphique.

Tout l’amour est un bel album jeunesse, de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs. Un livre plein de tendresse et réconfortant, qui présente la belle relation entre une maman et ses deux enfants, entre moments de bonheur, de partage et de bienveillance.

