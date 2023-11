Leonidas – Deux calendriers de l’Avent à déguster !        

Leonidas, les maîtres chocolatiers belges, présentent, pour cette année, non pas un mais deux calendriers de l’Avent. En effet, il y a le traditionnel calendrier gourmand pour les adultes. Mais cette année, la marque propose également un calendrier pour les enfants, qui vient compléter, pour cette occasion, la nouvelle gamme dédiées aux bambins !

Deux calendriers de l’Avent, pour petits et grands gourmands, sont donc à retrouver et à déguster, en attendant Noël, chez Leonidas. Les maîtres chocolatiers belges ont redoublé d’efforts, pour satisfaire petits et grands, afin d’attendre, dans la gourmandise, l’arrivée du Père Noël. Deux beaux coffrets, aux couleurs chatoyantes et à l’ambiance réconfortante, qui présentent des graphismes doux, simples, colorés, et qui se font échos.

Le premier calendrier, pour les adultes, s’ouvre comme un livre, avec l’aide d’un joli ruban satiné. A l’intérieur se dévoilent une jolie scène, cachant vingt-quatre fenêtres à ouvrir, au fil des jours et jusqu’à Noël. C’est un bel assortiment de chocolats pralinés qui est à retrouver et savourer. Une invitation à se préparer aux fêtes à venir, dans la gourmandise, avec un bel éveil des papilles. Les pralinés, enrobés de chocolat blanc, au lait ou noir, offrent des bouchées fondantes, tendres, avec bûche blanche, carré croquant lait, Floranger… Ces bouchées, peuvent aussi se révéler croquantes, fruitées, surprenantes, mais toujours délicieuses et suaves. Un régal pour les papilles et pour patienter jusqu’à Noël, dans le réconfort et la gourmandise.

Le deuxième calendrier, pour les enfants, se présente sous forme d’un grand coffret, avec une seule face où se trouvent les vingt-quatre cases à ouvrir. On y retrouve les animaux souriants de la nouvelle gamme Kids. Des cases de différentes tailles, qui cachent des gourmandises chocolatées à savourer, pour patienter jusqu’à Noël. Là encore, un assortiment de chocolats pralinés est à retrouver et savourer. Des boules Kids, des pralinés, des pièces, des petites figurines au praliné, entre autres, sont à retrouver et à déguster. La dernière case, la plus grande cache une dernière surprise que nous ne vous dévoilerons pas, mais qui plaira à tous les petits gourmands ! A noter, que certaines cases cachent plusieurs bouchées gourmandes, à partager ou à savourer seul…

Leonidas a vu double cette année, en proposant, un calendrier de l’Avent pour les adultes et un autre pour les enfants. Deux jolis coffrets colorés, qui cachent de nombreuses surprises chocolatées, des pralinés au chocolat blanc, au lait ou encore noir, croquants, fondants et savoureux. Des coffrets qui invitent à patienter, dans la gourmandise et le réconfort, jusqu’à Noël !