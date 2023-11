La Reine des Neiges fête ses 10 ans chez Mattel !

A l’occasion des 10 ans du film La Reine des Neiges, Mattel propose une collection de jouets, qui va enchanter les familles et surtout les enfants, pour cette fin d’année ! Trois jouets sont donc à découvrir et certainement à déposer au pied du sapin de Noël…

Mattel, marque mondialement connue et reconnue, présente une belle collection de jouets, à l’occasion des 10 ans du célèbre film La reine des Neiges. Il y a les poupées chantantes Elsa et Ana, à retrouver individuellement, les princesses des Neiges Color Reveal, ainsi que la collection de châteaux empilables.

France Net Infos propose de découvrir plus particulièrement la poupée chantante Elsa. La poupée de pratiquement 30cm, est belle et très ressemblante à l’héroïne du film animée. La poupée possède une natte, qui se tient sur le côté, de jolis cheveux et une mèche sur le devant. Son buste et les bras sont en matière plastifiée. Le buste possède le bouton sur lequel il faudra appuyer, pour entendre chanter Elsa. La jupe et la traine, accrochée avec l’aide d’un élastique, à ses épaules, sont en tissu brillant, aux jolies nuances. La poupée possède également une paire de belles chaussures, pour parfaire la tenue.

La tête, les bras et les jambes sont amovibles, pour pouvoir mieux jouer et manipuler la poupée. L’ensemble est très réussi et plaisant à découvrir. Il offre, en plus, un bouton qui va animer, en quelque sorte, le personnage. En effet, le bouton sur la poitrine, permet d’actionner une puce sonore qui va faire chanter la poupée. Ainsi le célèbre refrain de la chanson Libérée, délivrée est entonné pour l’héroïne. Un effet captivant, pour tous les enfants, qui vont sourire et rayonner devant la poupée.

Ainsi, les enfants sont invités à rejouer les scènes préférées du célèbre film. Ils pourront aussi compléter leur collection, avec la petite sœur Ana, qui est aussi à retrouver en poupée chantante. Un jouet beau et captivant, parfait pour fêter les 10 ans du film et à déposer au pied du sapin de Noël !

A l’occasion des dix ans du film La Reine des Neiges, Mattel présente une jolie collection de jouets. Des poupées, des figurines, des châteaux, qui vont enchanter petits et grands enfants, stimuler l’imaginaire, invitant aussi à revivre des scènes du célèbre film. Des jouets captivants et beaux, à déposer au pied du sapin de Noël…

La marque Mattel est à retrouver par ici…