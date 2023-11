Talisco en concert au Stockfish le 25 novembre : interview

Talisco a sorti en septembre son quatrième album au titre évocateur : “Cinematic”. 12 morceaux (trois sont en français pour la première fois) dans la lignée de ses précédents albums, aux sonorités pop, folk, un brin électro et délicieusement entêtants. Actuellement en pleine tournée, il sera à Nice, au Stockfish, samedi 25 novembre. Il interprètera de nombreux titres de ce nouvel album mais aussi ceux qui l’ont fait connaître du grand public : bien sûr “The keys” que Bouygues Telecom a utilisée pour l’une de ses publicités ou “Sun”, bien connu des fans de la série Un si Grand Soleil sur France 2 puisqu’il s’agit de la chanson que l’on entend au générique.

Entre deux dates de concert et avant son passage à Nice, Talisco nous a accordé une interview et nous a parlé de “Cinématic”, son quatrième album très réussi.

France Net Infos : Le titre de votre nouvel album “Cinematic” évoque instantanément le 7e art. Quelles sont vos références cinématographiques ?

Talisco : J’adore les films de Tarantino, les premiers longs métrages de Guy Ritchie. J’aime aussi les films d’épouvante des années 70-80 et le cinéma de Tim Burton. Est-ce que tous ces films ont marqué l’écriture de ma musique ? Je n’en sais rien. J’ai forcément des références mais elles m’échappent. Et cela me va très bien ! Je prends plus de plaisir à me laisser guider par mes émotions et par des choses inconscientes. C’est plutôt agréable ! Je sais que l’écriture de ma musique est marquée par les films que je me fais, à travers mes voyages, à travers les fantasmes que je peux avoir autour de ces paysages. La musique que je crée est une traduction de mes émotions.

France Net Infos : L’émotion est votre moteur…

Talisco : Je trouve que c’est incroyable de pouvoir mettre en oeuvre une émotion qui nous traverse et pouvoir la geler dans le temps. Travailler une émotion demande beaucoup d’énergie. Je préfère donc exploiter le positif et le solaire que des émotions tristes et sombres !

France Net Infos : Dans ce nouvel album, outre l’émotion, il y a aussi un travail sur le style…

Talisco : Oui, sur certains titres, j’ai eu la volonté de retrouver des sonorités de certains titres qu’on entendait dans les années 70-80, et qui rappelait un genre musical. Dans “L’amour est beau” et “Le succès”, il y a des éléments marqués dans le temps. Au-delà de l’émotion, l’idée, c’est aussi de trouver un genre musical qui soit un peu différent et qui fasse appel à une époque.

France Net Infos : Pourquoi, sur cet album, avez-vous franchi le pas d’écrire en français certaines chansons ?

Talisco : C’était pour me challenger ! J’avais envie de me surprendre. Je ne l’avais pas fait auparavant car je n’en ressentais pas la nécessité. Aujourd’hui, beaucoup d’artistes ont une facilité à passer de l’anglais au français. Je me suis dit que moi aussi j’allais tenter l’aventure.

France Net Infos : Beaucoup de gens vous ont découvert avec la série Un si Grand Soleil. Comment “Sun” s’est-il retrouvé au générique ?

Talisco : Je n’ai rien fait ! Un jour, le label m’a appelé et m’a annoncé que France 2 allait faire une série et souhaitait savoir si l’un des titres de mon prochain album était disponible pour être utilisé au générique. A aucun moment, je n’ai composé “Sun” pour la série. Au départ, j’avais des doutes par rapport au choix de ce titre puis j’ai trouvé que c’était pas mal et même courageux de la part de France 2 d’utiliser quelque chose de différent des autres séries, qui ont l’habitude d’avoir des titres plutôt mielleux aux génériques !

France Net Infos : Vous êtes actuellement en tournée. En quoi est-ce important pour vous de partager vos morceaux avec le public ?

Talisco : Je trouve que composer des albums et ne pas les partager avec le public, c’est un peu bizarre ! J’ai appris à monter sur scène et à l’aimer. Aujourd’hui, je prends du plaisir en concert. Ca donne du sens à ma musique. La scène, c’est un exutoire.

Talisco sera en concert à Nice au Stockfish samedi 25 novembre.