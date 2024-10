Le Roi Dagobert – Un livre jeunesse à lire, écouter et rêver !

Parmi les livres jeunesse en version audio qui se démarquent, il y a « Le Roi Dagobert », raconté par Christophe Loupy et illustré par Héloïse Solt, publié aux Editions Little Urban. Cet ouvrage va rencontrer un grand succès auprès des enfants qui seront ravis de suivre les aventures amusantes de ce personnage emblématique de l’histoire de France. Ils vont beaucoup rire !

Quatre histoires à rebondissements

Le livre « Le Roi Dagobert » propose aux enfants de découvrir l’histoire de façon ludique grâce à sa version audio. Avec 100 minutes d’écoute divertissante, il permet de plonger dans l’Histoire avec un grand H. Au programme, quatre aventures : « Le dragon gascon », « Au secours, Merlin ! », « Juliette et Roméo » et « Le Roi Dagobert est invisible ». Les titres laissent présager des récits très amusants, et ils le sont effectivement ! Les aventures, souvent aussi loufoques que le personnage principal, se lisent rapidement, garantissant aux enfants un moment agréable

Nous avons beaucoup aimé cet ouvrage parce que les histoires regorgent de malice. Les enfants – qui ne connaissent pas encore le Roi Dagobert – vont faire la connaissance d’un personnage à la fois drôle et intrépide. Au fur et à mesure des histoires, ils n’auront aucun mal à se faire un avis sur cet homme qui a tendance à tout faire à l’envers. Les quatre histoires sont bien choisies, elles embarquent les enfants au cœur de l’univers du personnage principal, à la découverte de toutes ces choses qu’ils aiment retrouver dans les livres : des dragons, des méchants, de la magie… et surtout, beaucoup d’interactions entre les personnages.

Ces échanges animent la narration, soutenus par des illustrations percutantes. Elles semblent en mouvement et illustrent chaque scène avec une grande justesse, créant un équilibre appréciable. L’introduction d’autres personnages principaux est une excellente idée, car elle permet aux enfants de s’identifier plus facilement à eux, tout en ajoutant une touche de folie à l’histoire. Enfin, de nombreuses onomatopées rythment la lecture, et les enfants apprécieront de les voir apparaître au cœur du texte, offrant ainsi des pauses ingénieuses dans le récit.

Pour “Lire, écouter, rêver”, n’hésitez pas à visiter le site officiel des Éditions Little Urban et à découvrir le livre “Le Roi Dagobert”. Bonne lecture !

*lien affilié, livre offert.