Le Clan des Salamandres – Tome 1 – Éditions Jungle

Partagez





Perchés dans une cabane au sein des branches d’un arbre, Le Clan des Salamandres se réunit pour se raconter les nouvelles de la journée. Un clan composé de trois enfants, Jeanne et son jeune frère Aloïs, et leur ami, un jeune orphelin du nom de Colin.

Jeanne et son frère vivent une vie paisible avec leur nourrice et leur père, tandis que Colin travaille déjà pour un grand nom de l’histoire : Léonard de Vinci.

C’est à la suite du décès de leur père, qu’une cascade d’événements et de quiproquos modifient totalement le destin des trois jeunes enfants…

Les voleurs de rêves, premier tome d’une série médiévale et historique, pour des aventures intrigantes à venir ! A retrouver depuis le 12 septembre 24 aux Éditions Jungle.(+8)

Le décor :

Mai 1518, Amboise…

Une ville fortifiée, bordée par la Loire, et trois enfants qui jouent dans la verdure aux alentours. Le combat est bruyant, les épées de bois s’entrechoquent, et Aloïs se retrouve vite au tapis ! Il a du mal à accepter sa défaite devant sa sœur Jeanne et leur ami Colin ! Mais tout cela est vite oublié une fois montés dans leur cabane au sommet d’un arbre ! Les trois amis se rejoignent ici très régulièrement. Ils se surnomment, en hommage à leur roi François 1er, le clan des Salamandres !

Mais, lorsque la cloche de la ville sonne, Colin s’aperçoit qu’il est déjà tard et il quitte vite son déguisement de chevalier pour rejoindre l’atelier où il travaille. Le temps passe si vite lorsqu’on s’amuse.

Pendant ce temps, Jeanne et Aloïs rentrent chez eux. Une petite maison qui sent bon le bonheur et la cuisine de Guillaume Taillandier, leur père, et de Pélagie, leur nourrice. Ils sont reçus à bras ouvert, dans ce foyer plein d’amour et de tolérance.

Tout le monde se met à table pour partager le bon repas, pendant que Papa rappelle que l’on doit échanger sans méchancetés !

Plus loin, au manoir du Cloux, dans la demeure de Léonard de Vinci, Colin retourne à ses occupations. Le maître travaille. Le jeune garçon se fait houspiller par la cuisinière. Mais cela ne l’empêche pas de rejoindre l’atelier où il a lui même fabriqué son propre projet.

Malheureusement, cette vie simple et pleine de petits bonheurs va vite changer avec les événements à venir…

Le point sur la BD :

Un premier tome du Clan des Salamandres, plein de ressources grâce à la formation de sa scénariste, Virginie Demay, une historienne. Son récit est empli de références de l’époque où elle nous plonge. La renaissance française !

Avec un roi emblématique, François Ier et son invité : Leonardo Da Vinci !! Un symbole de l’ingénierie, de la peinture mis au service du Roi pendant une courte période. Cela ajoute au côté intrigant, où les protagonistes ont chacun un rôle bien précis avec cette base historique. Les événements malheureux s’enchaînent, et les quiproquos plongent les trois enfants dans une bien mauvaise position. L’accent est mis sur le caractère de la fratrie initiale, élevée par un père tolérant et instruit, tout à coup plongé dans le catholicisme et les chaînes de la religion.

Le style graphique d’Emilio Urbano et Manuela Razzi est envoûtant de positivité. Ces couleurs, ces décors, ces habits d’époque, merveilleusement bien représentés. Ainsi que les personnages connus et leurs bouilles sympathiques. Un petit air graphique du film d’animation que Glen Keane a concocté pour Disney, pour cette BD jeunesse aux Éditions Jungle !

La conclusion :

On entre complètement dans l’histoire avec ces illustrations dignes d’un film d’animation. Et ce récit passionnant entre Histoire de France et ce grand-maître toscan, « multifonction » qui ajoute de l’intérêt au destin de ces trois gamins. Le Clan des Salamandres aux Éditions Jungle débute avec ce premier tome intitulé : les voleurs de rêves. Le scénario est déjà très complet, avec plusieurs événements et intrigues. Dont un meurtre, qui axe la lecture vers une aventure à la géométrie tentaculaire !!! On a hâte de savoir ce que vont devenir les trois amis/es aussi attachants qu’effrontés pour l’époque !! Et que dire du carnet pédagogique qui complète l’album !!! Super pour les enfants et les pré-ados !