Joyeux anniversaire le livre ! – Ed. L’école des loisirs

Joyeux anniversaire le livre ! est un nouvel album de la collection Le livre, des éditions L’école des loisirs, paru en septembre 2024. Un ouvrage de Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau, qui invite à préparer une surprise, pour l’anniversaire du livre.

La petite souris rose invite à ne pas faire de bruit. En effet, le livre dort encore. Aujourd’hui est un jour spécial pour lui, car c’est son anniversaire ! Le petit animal rose propose de lui faire une surprise et demande aux jeunes lecteurs s’ils veulent bien l’aider… Pour cela, il faut, dans un premier temps décorer sa chambre. Alors la petite souris rose installe quelques guirlandes colorées. Ensuite, il faut se déguiser. Le petit animal demande si les enfants aiment les déguisements. La petite souris porte un chapeau pointu rouge, avec une cape de la même couleur. Bien évidemment, il va falloir lui faire plein de cadeaux !

La collection se complète avec un évènement particulier, l’anniversaire du livre. Un album complice et immersif, qui propose aux enfants d’aider la petite souris rouge à préparer une surprise. Le récit reste simple, néanmoins efficace, pour captiver le jeune auditoire, et inviter à participer. L’humeur du livre est toujours à retrouver, même lorsqu’il dort. Les enfants découvrent l’effet de surprise, les préparatifs, en détaillant tout ce qu’il faut pour fêter un anniversaire. Ainsi, comme un imagier, des images sont associées à des mots, pour le développement du langage et l’enrichissement du vocabulaire. Le graphisme reste simple, également, avec un livre sur fond jaune, donc rayonnant, pour cet album.

Joyeux anniversaire le livre ! est un nouvel album jeunesse, des éditions L’école des loisirs. Un livre coloré, qui présente la surprise, à l’occasion d’un évènement particulier, l’anniversaire du livre. Les enfants complices vont aider à préparer la fête…