Alix et le pouvoir des mots – Sensibiliser au harcèlement scolaire

L’autrice Amélie Cordonnier et l’illustratrice Tiffany Cooper ont saisi l’importance d’aborder le thème du harcèlement scolaire avec une approche poétique, captivant ainsi l’attention des jeunes lecteurs. Dans leur ouvrage « Alix et le pouvoir des mots », les enfants découvriront les conséquences douloureuses des paroles blessantes, des critiques et des moqueries envers leurs camarades de classe.

Quelques mots sur l’histoire – « Alix et le pouvoir des mots »

Alix est une jeune fille bienveillante et rêveuse. Lorsqu’elle se promène en pleine nature avec ses parents, elle ne peut s’empêcher de ramasser toutes sortes de petits trésors. Elle précise qu’elle préfère utiliser le mot « accueillir » lorsqu’elle les ramène à la maison. Alors qu’elle se rend à l’école, un camarade lui dit quelque chose de mal, un affreux mot. Comme une flaque d’eau qui se répand à ses pieds, elle décide de la ramasser et de la glisser dans son sac à dos. Elle rentre chez elle avec un sac d’une lourdeur atroce, rempli de toutes ces méchantes paroles qui l’ont blessée.

De retour à la maison, Alix a tendance à s’isoler, elle est triste. Les mots qu’elle a reçus sont si lourds qu’ils envahissent ses pensées. Finalement, elle laisse échapper ce vilain mot, choquant ses parents. Heureusement, ils la consolent en lui expliquant que son copain de classe n’a probablement pas mesuré l’impact de ses paroles. Alix comprendra-t-elle qu’il est possible de dire des choses que l’on ne pense pas sous le coup de la colère ? Prendra-t-elle conscience de l’importance de présenter des excuses lorsque nos mots dépassent nos pensées ?

Acheter le livre « Alix et le pouvoir des mots » sur Amazon*

Notre avis

« Alix et le pouvoir des mots » est un livre jeunesse qui réussit à faire passer un message fort de façon métaphorique. Les autrices associent les méchantes paroles à des tâches gluantes qui pèsent et ternissent le quotidien. Le poids du sac qu’Alix transporte sur ses épaules en dit long sur la blessure qu’elle ressent. La force du livre réside dans sa capacité à aborder le thème du harcèlement scolaire à travers des situations que les jeunes ont peut-être observées ou vécues à l’école.

Grâce à la bienveillance d’Alix, ils réaliseront l’importance, voire la nécessité, d’en parler à leurs parents avant que la situation ne devienne ingérable. Le livre invite également les enfants à prendre conscience que les mots malveillants peuvent parfois être prononcés sans qu’on ne se rende compte des conséquences qu’ils peuvent engendrer. Cela les amènera à réfléchir sur leur comportement envers leurs camarades et, pourquoi pas, à se remettre en question. Enfin, les autrices soulignent l’importance de présenter des excuses lorsque l’on a blessé quelqu’un, que ce soit intentionnellement ou non.

« Alix et le pouvoir des mots » est un livre qui sensibilise des enfants au harcèlement scolaire, un sujet de plus en plus abordé dans notre société. Il va permettre aux jeunes lecteurs de libérer la parole et leur permettre de mettre des mots sur ce qu’ils vivent et ressentent.

Le livre est publié aux Éditions La Martinière Jeunesse.

*lien affilié, livre offert.