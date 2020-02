Le thaMographe pour les enfants souffrant de dyspraxie

La dyspraxie est un handicap invisible. Pourtant, elle pénalise de nombreux enfants, pendant leur scolarité (environ 3% des enfants d’une même classe d’âge). Les élèves atteints de dyspraxie ont des difficultés à planifier et à coordonner leur geste. Ils sont notamment pénalisés pour l’apprentissage de l’écriture mais également de la géométrie. Mais, des outils simples, ergonomiques et peu onéreux sont désormais proposés pour les accompagner dans leur scolarité. C’est le cas du thaMographe.

Cet astucieux accessoire a été inventé par un professeur de mathématique, pour remplacer la règle graduée, le compas, l’équerre et le rapporteur. Il est destiné à tous. Mais les professionnels de l’enseignement ont constaté, que le thaMographe est très utile pour les enfants du primaire et pour les collégiens souffrant de dyspraxie. En effet, grâce à sa règle centrale, le traçage des lignes est plus rapide et moins laborieux. L’élève n’a pas besoin de viser et dévisser un crayon sur un compas, pour tracer un cercle. Une opération chronophage pour un jeune atteint de dyspraxie. De plus, du fait de l’absence de pointe, le gamin ou l’adolescent ne risque pas de se blesser.

Si vous êtes parent d’un enfant atteint de troubles maladifs de la coordination, vous pouvez acheter le thaMographe, pour rendre les devoirs à la maison, plus faciles. Vous pouvez également présenter cet accessoire scolaire à l’enseignant de votre enfant. Ce dernier a été certainement sensibilisé aux troubles dys et va sans doute autoriser son usage en classe. D’ailleurs, le thaMographe ne perturbe pas le bon déroulement de l’enseignement. En effet, il est discret, compact et se glisse, dans la trousse.

Et, si vous êtes professeur des écoles (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) ou professeur de mathématiques en collège, pourquoi ne pas proposer à un élève d’une maladresse maladive de tester le thaMographe ? Il va, ainsi, gagner en confiance en lui et améliorer ses résultats scolaires.