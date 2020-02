Plague, aucunement un modèle scientifique pour mieux comprendre le Coronavirus

Plague Inc. a été, à maintes reprises, félicité pour son réalisme. Cependant, le jeu ne permet pas de mieux comprendre les cas réels d’épidémie

Plague Inc. Le jeu mobile en tête des téléchargements sur l’AppStor

Depuis sa mise sur le marché en 2012, le jeu mobile Plague Inc. connaît un succès certain chez les joueurs sur smartphone. A ce jour, le jeu compte plus de 50 millions de téléchargements sur Google Play. Désormais, il est possible de jouer à Plague Inc. depuis son portable, mais également sur son PC. Avec une connexion internet, le joueur peut s’essayer au mode multijoueur. Et dans la foulée, passez par d’autres jeux tels que d’excellents sites de casino en ligne sans téléchargement, à l’instar de Book of Ra gratuit sans inscription .

Les créateurs du jeu ont remarqué que celui-ci gagnait en popularité à chaque déclaration d’une nouvelle vague d’épidémie. Ce fut le cas pour Ebola en 2014 et Zika en 2016. Aujourd’hui, avec le cas du Coronavirus qui s’était déclaré vers la fin de l’année 2019 et qui continue d’inquiéter le monde, les téléchargements de Plague Inc. pulvérisent les records. Le jeu a été classé en tête des téléchargements payants sur l’Apple Store d’après les données de App Annie du 8 février 2020. Le nombre faramineux de téléchargements a même engendré un problème momentané auprès des serveurs de Ndemic Creations, les créateurs du jeu.

Plague Inc. reconnu pour son réalisme, mais…

Plague Inc. est un jeu de stratégie ayant pour but de simuler la répartition d’une épidémie. Le joueur commence par créer et faire évoluer un agent pathogène et infecter un « patient zéro ». L’organisme doit avoir les caractéristiques adéquates pour se propager autour de la planète et tuer tous les êtres humains avant la découverte d’un remède. Ndemic Creations a d’ailleurs été à maintes reprises récompensé pour le réalisme du jeu.

Le fondateur James Vaughan a été invité à la CDC (Center for Disease and Prevention) en 2013 pour y donner un discours sur le potentiel des jeux vidéo dans la sensibilisation publique autour de la propagation des épidémies. De même, des professeurs ont affirmé utiliser le jeu pour dynamiser leurs cours et faire comprendre les mécanismes de propagation d’une maladie aux élèves.

Plague Inc. ne permet pas de mieux comprendre le Coronavirus

Ndemic Creations a donc dû faire une annonce sur son site web pour dissiper un malentendu qui pourrait mettre des vies en péril : « A chaque fois qu’une maladie se déclare, nous pouvons voir une augmentation du nombre de joueurs, car les gens cherchent à en savoir plus sur l’évolution des maladies et à comprendre la complexité de la propagation des virus ». Malgré un degré de réalisme impressionnant, le jeu sert avant tout un but récréatif et n’est pas un modèle scientifique.

Dans un cas réel tel que la propagation de la maladie mortelle Coronavirus, le mieux reste toujours de se fier aux informations transmises par les organismes compétents tels que l’OMS ou le CDC. Les créateurs du jeu ainsi que l’OMS dénoncent la désinformation largement relayée sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Le but de ces fausses informations étant de semer la psychose pendant cette situation de panique mondiale.

Ndemic Creations étend ses horizons

Si le jeu Plague Inc. est resté en première place des téléchargements payants sur l’Apple Store pendant plusieurs jours suite à la propagation du Coronavirus, cela a également boosté la popularité de Rebel Inc., l’autre jeu des studios Ndemic Creations. Rebel Inc. est, quant à lui, une simulation de stratégie militaire et politique. Tandis que Plague Inc. se retrouvait en tête des téléchargements, Rebel Inc. est monté jusqu’à la troisième place, derrière l’intemporel Minecraft.

Ndemic Creations a étendu ses activités en lançant une version PC pour les deux jeux Plague Inc. et Rebel Inc. disponibles sur Steam. Les jeux sont respectivement appelés Plague Inc : Evolved et Rebel Inc : Escalation. Les studios britanniques jouent dans la cour des grands et peuvent se vanter d’un excellent retour des joueurs. De nouvelles fonctionnalités sont prévues pour ceux qui possèdent la version PC de ces jeux vidéo.