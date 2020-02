Torrents d’amour, des histoires d’amour, des désillusions…

Torrents d’amour est une bande dessinée de Jean-Christophe Mazurie, parure aux éditions Delcourt, fin janvier 2020. Un ouvrage plein d’humour, de la collection Pataquès, qui présente un bel éventail d’amours, contrariées, contrariantes, contraires, passionnées, lassantes, illusoires…

Dès le début de leur relation, l’homme avait été agacé par cette façon, un peu bête, que la jeune femme avait de dire « Bonjour ». Il semblait, en effet, que cette femme ne puisse prononcer ces deux syllabes, sans les déformer. Petit à petit, ses manières sirupeuses alliées à son enthousiasme sur joué étaient devenus impossibles à supporter, pour l’homme. Aussi, après quelque temps, le temps de la séparation était arrivé. Celle-ci l’avait exaspéré également, il découvrit, à ce moment-là, comme elle disait et déformait « Au revoir »…

A table, un jeune couple d’amoureux, se découvre encore. Dolorès explique qu’elle a souffert avec les hommes, qui lui ont tellement menti. Elle n’aspire qu’à la sincérité… Aussi, son prétendant s’élance. Il veut être son printemps, il veut la voir sourire. Il jure qu’il ne lui mentira jamais. Il ajoute qu’il veut la tenir dans ses bras, respirer le parfum de sa peau et lui mettre un p’tit coup de bite ! L’instant d’après, Dolorès n’est plus là. L’homme a pourtant été sincère…

Ainsi de suite, les saynètes s’enchainent avec des couples différents, des personnages que l’on peut retrouver, au fil des pages. Des moments de partage, de découvertes, d’échanges, qui sont aussi cocasses. Tous les amours, ou presque, et les relations complexes, sont à retrouver dans cette bande dessinée qui propose de s’amuser de ce sentiment qui parfois emporter tout sur son passage, faisant fuir une femme ! Entre espoir et désespoir, les personnages ne savent pas toujours comment s’y prendre pour aimer ou être aimé, trouver l’âme sœur. Dérisions et désillusions sont à retrouver au fil de la lecture qui s’avère amusante et plaisante, parfois un peu grinçante, entre hypocrisie, égoïsme, fantasme, ennui, désir et peur. Le dessin est succinct, avec un trait fluide et rond, satisfaisant, pour ce recueil d’histoires amour renversantes.

Torrents d’amour est une bande dessinée pleine d’humour, un recueil de saynètes qui présentent des couples qui se cherchent, qui tentent, espèrent et désespèrent, de trouver quelqu’un avec qui partager sa vie, ou un tout petit moment…