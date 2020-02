Nabilla Vergara va présenter l’adaptation française de Love Island sur Amazon Prime Video

L’adaptation française Amazon Original du dating show interactif et en temps réel Love Island, l’un des formats les plus regardés et commentés à travers le monde, sera disponible exclusivement en France sur Prime Video à partir du 2 mars 2020. La version française du phénomène TV mondial, produit par ITV Studios France pour Amazon Studios, sera animé par Nabilla Vergara et disponible sans coût additionnel pour tous les membres Prime en France.

Basé sur un format détenu par ITV Studios et Motion Content Group Ltd, Love Island, un nouveau programme de divertissement Amazon Original, est un dating show comme aucun autre. En effet, ce mélange inédit de romance, d’humour — et d’amour, bien entendu — a la particularité d’être tourné et d’évoluer en direct. Les épisodes sont diffusés tous les soirs du lundi au samedi (avec un épisode récapitulatif de la semaine le dimanche), ce qui permet aux membres Prime d’influer, en votant au moyen d’une application interactive, sur le cours de l’histoire qui se joue sous leurs yeux.

Durant un mois, Love Island va suivre le parcours d’un groupe de célibataires qui prendront leurs quartiers en Afrique du Sud dans un endroit somptueux ! Ils vivront aux côtés d’autres Islanders avec qui ils pourront former des couples. Ils devront choisir leur partenaire avec soin et s’assurer de conquérir aussi le coeur des membres Prime, car ce sont eux, via l’appli Love Island dédiée, qui les conseilleront, influenceront et leur donneront la possibilité de continuer l’aventure. Au cours d’un mois qui s’annonce romantique et jalonné de revirements inattendus, les Islanders se mettront en couple, se sépareront, partiront, arriveront et noueront des alliances qui évolueront au gré des hauts et des bas de leurs relations, l’objectif étant de remporter la somme d’argent promis au dernier couple en lice. Mais… seul l’un des membres du couple gagnera le gros lot, à charge pour lui ou elle de décider s’il convient de le partager avec sa moitié.

Aucun autre programme n’est un tel concentré d’amour, de découverte et de passions quotidienne que Love Island. Dans cette aventure, Nabilla Vergara sera présente pour accompagner le groupe d’Islanders à travers tous les rebondissements d’une aventure sans équivalent à ce jour.

En France, la série produite par ITV Studios France pour Amazon Studios sera diffusée à partir du 2 mars 2020 en exclusivité sur Prime Video. Love Island est distribuée dans le monde par ITV Studios Global Entertainment.

Avec la sortie de Love Island, Amazon étoffe un peu plus un catalogue Prime Video qui compte déjà plusieurs milliers de séries et de films, dont des créations originales des studios Amazon primées et saluées par les critiques du monde entier, comme Tom Clancy’s Jack Ryan, Star Trek :Picard, Good Omens, The Grand Tour, American Gods, The Boys, Homecoming ou encore La Fabuleuse Mme Maisel.