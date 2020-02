Monstre est amoureux – Un bel album Glénat jeunesse

Monstre est amoureux est un nouvel et bel album de Séverine Gauthier et Stan Manoukian, paru aux éditions Glénat, fin janvier 2020. Un livre plein de tendresse, pour les jeunes lecteurs, dans lequel Monstre va découvrir le sentiment amoureux.

Monstre habite un tronc d’arbre creux, au cœur de la forêt, dans lequel il fait bien chaud et humide. Chaque matin, pendant que le village se réveille, Monstre et ses amis se retrouvent et se préparent à partir à l’aventure. Les quatre amis champignons commencent par chahuter dans la tourbière, leur lieu préféré. Puis, ils vont se rafraîchir sous le feuillage des sous-bois, avant de se défier devant les roches éboulées. Pour un repas bien mérité, les champignons vont à la fourmilière, où ils se régalent. Après le déjeuner, les petits monstres aiment somnoler dans les herbes chaudes de la grande clairière… Mais, ce jour-là, leur sieste est troublée par une étrange apparition, des fleurs traversent la grande clairière.

Monstre est encore plus troublé par la beauté d’une petite fleur, qui l’a regardé et lui a souri. Le petit monstre en est tout retourné. Ses amis pensent qu’il est amoureux, mais personne ne sait vraiment ce qu’est être amoureux. Alors, le petit monstre qui se sent bizarre, se demande s’il est malade. Le récit est très doux et plaisant, présentant un sentiment nouveau à découvrir pour les jeunes lecteurs, mais aussi pour le héros, qui pense être malade. Pour se rassurer, il pose des questions à ses parents, et va voir la belle fleur, car malgré les différences, il peut aimer la fleur que son cœur a choisi. Le texte est simple, détaillé, invitant les jeunes lecteurs à suivre Monstre, dans ce moment incroyable et troublant. Le dessin est tout aussi beau, avec de belles illustrations à découvrir, un univers merveilleux et touchant.

Monstre est amoureux est un bel ouvrage, une histoire pleine de douceur, de tendresse et de questionnements, pour le héros, comme pour les jeunes lecteurs, qui vont découvrir le sentiment amoureux, que l’on ne contrôle pas et l’amour malgré les différences.