Le Hard Rock Café de Nice fête le Carnaval

Le Carnaval de Nice vient de débuter. Comme chaque année, le Hard Rock Café de Nice s’associe à cet événement festif et a prévu pour ses clients un programme qui devrait ravir les plus gourmands. Voici les événements à venir : Jeudi 20 Février – 20h00. CARNAVAL PARTY. Ce sera la soirée blind-test et Quizz Musical la plus folle de l’année. La table gagnante repartira avec des menus gratuits et plein de cadeaux !

Menu spécial Carnaval : 33€ par personne. Sur Réservation Vendredi 21 Février – 21h00. CARNAVALIVE SESSION

MISS DEY AND THE RESIDENTS. Ils sortiront leurs plus beaux costumes pour l’occasion et feront vivre un moment d’exception au rythme du Rock’n’roll, du Blues et de la Country ! Composition de musiciens venant de différents groupes de la scène azuréenne, la voix d’Audrey et le rythme de ses musiciens transportera le public !

Menu spécial Carnaval : 33€ par personne. Sur Réservation Dimanche 23 Février – de 09h30 à 12h00.

LE PETIT DEJEUNER DE SA MAJESTE CARNAVAL Pour cette nouvelle édition, Sa Majesté Le Roi de la Mode donne rendez-vous au Hard Rock Cafe Nice pour un petit-déjeuner buffet américain aussi stylé que gargantuesque. Au programme, une myriade d’activités plus funs les unes que les autres ! Création de lunettes de stars, Spectacle de Clown mais également des accessoires et perruques à la disposition des petits top models.

Tarifs: Adulte : 19,95€ / Enfant -10 ans : 14,95€ / Bébé – 2 ans : Gratuit. Sur Réservation Jeudi 27 Février – 20h00. CARNAVAL COMEDY LIVE. En collaboration avec l’association VYNIL, rendez-vous pour la 4ème soirée « Carnaval Comedy Live ».

« Carnaval Comedy Live », c’est une soirée 100% dédiée aux nouveaux talents. Musique Live et One Man Show de la troupe du « Vynil Comedy Club » .

Menu spécial Carnaval : 33€ par personne. Sur Réservation Vendredi 28 Février – 21h30. SOIREE DE CLOTURE DU CARNAVAL Ce sera l’occasion de fêter la fin du Règne de Sa Majesté le Roi de la Mode. DJ set, Confettis, Accessoires, Cadeaux et bien plus. Les déguisements seront les bienvenus. Durant la soirée, de nombreux lots seront à gagner et pour le gagnant du tirage au sort, un bon cadeau pour un repas au Hard Rock Cafe et une tenue complète Hard Rock Cafe (comprenant t-shirt + hoodie + lunettes + accessoire de bijouterie fantaisie Hard Rock Cafe Nice).

Menu spécial Carnaval : 33€ par personne. Sur Réservation. Hard Rock Café Nice : 5 Promenade des Anglais. Tél : 04 92 00 20 75