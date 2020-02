Des vacances en Van aménagé

Les vacances sont les seules périodes dont chacun peut se permettre de profiter de leur famille et de leur proche ou même de soi. Ce sont les occasions idéales de créer de nouveaux souvenirs. Alors, il faut oser faire les choses en grand et ajouter des touches d’originalité. En dehors des hôtels et des bungalows, pourquoi ne pas opter pour un agréable séjour à bord d’un van entièrement aménagé ? Une idée atypique devenue la tendance actuelle.

Un « road trip » exceptionnel

En général, une vacance rime toujours avec voyage. Cependant, avec les voyages ordinaires en voiture, en avion ou en train, les contraintes de temps et de pression sont perpétuellement liées aux trajets. Cette situation n’offre pas trop l’opportunité de profiter du voyage en question, mais plutôt de se concentrer davantage sur la destination finale. Pour y remédier à cela, le concept du « road trip » est apparu petit à petit. ». Il s’agit d’une longue viré sur des routes avec une location van aménagé du nécessaire pour vivre comme à la maison.

Les avantages des « vanlifers »

Pour les passionnés de voyages, ils savent que les vrais moments forts des vacances sont ceux passés sur la route. Grâce à ce nouveau moyen de transport, toutes les destinations sont accessibles : en montagnes, dans la forêt, à la plage, dans le désert… Durant ces vacances, on peut se permettre de réellement plonger au cœur de la nature, d’explorer plusieurs horizons, de dormir à la belle étoile, de faire du camping, etc. Bref, il y a tout pour réaliser les plus belles aventures d’une vie. En même temps, le trajet est d’autant plus convivial avec les longues conversations, les blagues, les chansons et les fou-rires, un véritable moment de retrouvailles.

Confort au rendez-vous

Le road trip est une aventure incroyablement idyllique au cours de laquelle les stress et les fatigues du quotidien sont remplacés par les sentiments de liberté et de sérénité. Toutefois, bien que l’habitat naturel soit plus compliqué pour les accoutumés de l’urbanisme, l’utilisation d’un van aménagé facilite totalement l’adaptation en ce nouveau cadre de vie. Munie d’une petite cuisine, le van permet à ses occupants de mijoter des bons repas tout au long des vacances et la présence de salle de bain dans certains modèles soulage le plus grand nombre.

Les modes de vacances en van équipé sont des expériences enrichissantes à ne pas laisser passer. Ce sont des meilleurs moyens pour se ressourcer et libérer l’esprit sans dépenser des fortunes. La location de van aménagé est largement plus économique puisque le véhicule remplit à la fois plusieurs fonctions, notamment le transport, la cuisine et le sanitaire. Pour mieux satisfaire les besoins de chacun, de nombreuses sociétés proposent différents modèles de van équipé variant du plus petit au plus espacé, et du plus simple au plus sophistiqué. Des conseils seront livrés par des experts afin de vous aider dans le choix du véhicule idéal correspondant à votre budget, vos destinations ainsi que vos exigences.